نخبة السباحين ينضمون لـ«مونديال أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن انضمام مجموعة جديدة من نخبة سباحي العالم للمشاركة في النسخة الخامسة عشرة من بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً)، ما يؤكد مكانة وقيمة البطولة والمنافسات الاستثنائية التي سيشهدها الحدث المرموق.

وستشهد البطولة استعراضاً رائعاً لمهارات ومواهب السباحين العالميين القادمين من جميع قارات العالم، بما في ذلك الأسترالي كايل تشالمرز بطل العالم والحاصل على الميدالية الأولمبية 6 مرات، والبريطاني توماس دين الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية مرتين خلال ألعاب طوكيو الأولمبية، والسباح الياباني دايا سيتو المتوج بألقاب عدة بطولات عالمية، والجنوب أفريقي ماثيو ساتس، الفائز مؤخرًا بكأس العالم للسباحة 2021، والبطلة الأولمبية اليافعة المتألقة ليديا جايكوبي القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال الأسترالي كايل تشالمرز: «شهد عام 2021 العديد من الأحداث والإنجازات الشيقة، إذ تمكنت من تحقيق أول رقم قياسي عالمي لي في البطولة العالمية للسباحة التي أقيمت في كازان، وحصلت على الميدالية الفضية في الألعاب الأولمبية، ومن الرائع أن أختم الموسم بتحقيق المزيد من الميداليات في بطولة العالم للسباحة 2021 للمسافات القصيرة (25 متراً)، التي تستضيفها أبوظبي، مضيفاً: «كانت رحلة طويلة منذ بداية الموسم بعدما خضعت لعملية جراحية لعلاج مشكلة في الكتف، ولكنني أشعر بالسعادة للوصول إلى هذه المرحلة على الرغم من التحديات التي جعلت من مسيرتي الرياضية أكثر تميزاً».

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