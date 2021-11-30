6 فعاليات لـ«دبي القابضة» تعزز نجاح التحدي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أسهمت دبي القابضة، في دعم النسخة الخامسة من تحدي دبي للياقة، وتعزيز نجاحها من خلال إطلاقها ورعايتها لمجموعة واسعة من الفعاليات الرياضية وأنشطة اللياقة على مدار شهر التحدي في المبادرة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتشجيع الأفراد في جميع أنحاء دبي على ممارسة الأنشطة الرياضية والالتزام بأسلوب حياة صحي، وشملت الفعاليات التي أطلقتها أو رعتها دبي القابضة، خلال شهر التحدي الفائت، 6 فعاليات هي سباق «هيرو دبي»، وتحدي «ديكا سترونج»، وتحدي الوحل «توف مودر»، وسباق «سبارتان تريل أريبيا حتّا»، وسباق «وادي البيح»، وتحدي «ديكا مايل».

وأقيم سباق «هيرو دبي»، للدراجات الهوائية الجبلية في حتّا بمشاركة 700 درّاج، وتم إطلاق تحدي «ديكا سترونج»، المؤهِّل لبطولة سبارتان الشرق الأوسط، ، في سنترال بارك تاورز في مركز دبي المالي العالمي بمشاركة 452 متسابقاً، وأقيم تحدي الوحل «توف مودر»، في حتّا بمشاركة أكثر من 1600 لاعب، كما استضافت حتا سباق «وادي البيح» بمشاركة 800 متسابق؛ وشارك في سباق «سبارتان تريل أريبيا حتا»، للجري للمسافات الطويلة 455 عدّاءً في حتا، وأقيم تحدي «ديكا مايل» في وجهة السيف بمشاركة 400 متسابق.

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وعبر خالد المالك، العضو المنتدب لدبي القابضة عن سعادته بعودة الأنشطة والفعاليات الرياضية في جميع أنحاء دبي والتي أقيم الكثير منها خلال شهر التحدي. وقال: نؤكد على دعم دبي القابضة المستمر للمبادرات التي تعزّز الصحة، انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية الرامية إلى تحسين اللياقة البدنية والصحيّة ضمن بيئة العمل والمجتمع ككل، ونفخر بمساهمتنا في دعم تحدي دبي للياقة من خلال 6 فعّاليات رئيسية تُعنى باللياقة البدنية، بالإضافة إلى تسهيل إقامة العديد من الفعاليات المرتبطة بالتّحدي في وجهات التجزئة ومجمّعات الأعمال والمجمّعات السكنية .

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