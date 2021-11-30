تحدي دبي للياقة.. أرقام قياسية ونجاح مبهر في 30 يوماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتم تحدي دبي للياقة دورته الخامسة بنجاح كبير، ومن المقرر تنظيم الدورة السادسة من تحدي دبي للياقة خلال الفترة من 28 أكتوبر حتى 26 نوفمبر 2022، وأسهم التحدي في النسخة الخامسة، على مدار 30 يوماً، في تحويل دبي إلى إحدى أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية، بمجموعة كبيرة من أنشطة اللياقة البدنية المجانية، لتحفيز وتشجيع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار على مواصلة التزامهم بالتحدي الذي سجل رقماً قياسياً هذا العام من ناحية عدد المشاركين عبر آلاف الفعاليات وأنشطة اللياقة.

وتهدف مبادرة «تحدي دبي للياقة»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، رئيس المجلس التنفيذي في 2017، لتعزيز مكانة دبي ،المدينة الأكثر نشاطاً وسعادةً على مستوى العالم، إذ أصبحت حدثاً سنوياً مرتقباً، بدعوة مفتوحة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية على مدار شهر كامل.

مشاركة قياسية

وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن تحدي دبي للياقة نجح على مدار دوراته الخمس، في تأكيد أهميته مع تزايد الإقبال على المشاركة في التحدي كل عام، وقال: كان من الملهم لنا جميعاً أن نشهد تحقيق رقم قياسي جديد بمشاركة أكثر من 1,650,000 مشارك هذا العام؛ من بينهم 33,000 درّاج في «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، و146 ألف شخص في «تحدي دبي للجري» على شارع الشيخ زايد، وهذه المشاركة الواسعة من قبل فئات مختلفة من المجتمع تؤكد تنامي الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، لا سيما أن دبي هي المدينة الوحيدة في العالم التي تقدم لسكانها وزوارها شهراً كاملاً من فعاليات اللياقة البدنية الشاملة والمجانية،وأشكر كل من ساهم في إنجاح الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة، وجعله حدثاً مميزاً، وأشعر بالفخر أن أكون مساهماً في نجاحه.

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن تحدي دبي للياقة حقق في دورته الخامسة نجاحاً باهراً بمشاركة 1.65 مليون شخص في فعالياته المتنوعة، وقال: بهذا الإنجاز، أظهرنا مرة أخرى التزامنا المشترك بأهمية منح الصحة البدنية والذهنية أولوية في حياتنا اليومية، وأتاحت المبادرة الرائدة للجميع فرصة تجربة مرافق اللياقة الحديثة المنتشرة في دبي، وشجعتهم على تحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف جديدة، وتبنّي أسلوب حياة أكثر صحّة ونشاطاً.

وأضاف: سعدنا بالمشاركة الواسعة التي تدل على تنامي الوعي لدى سكان وزوار دبي بأهمية الرياضة، وما أبدوه من التزام خلال مشاركتهم في التحدي، وهو ما أثمر عن تحقيق إنجاز جديد يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، عبر مشاركة أكثر من 146 ألف شخص في «تحدي دبي للجري»، والذي يعتبر أكبر فعالية لرياضة الجري في العالم، وأشكر جميع من ساهم في تحقيق النجاح والإنجاز.

جديد الحدث

وكان جديد تحدي دبي للياقة في 2021 هو انطلاق كأس دبي للبادل تنس، بثلاثة أيام من المباريات الاستعراضية التي قدمت نخبة من أفضل المحترفين في العالم، فضلاً عن بطولة اللاعبين الهواة؛ كما قدم التحدي أول حذاء جري رسمي في نسخة محدودة بالشراكة مع شركة ASICS للمستلزمات الرياضية وشراكة مع STEPPI؛ تطبيق اللياقة البدنية واستخدمه أكثر من 200,000 مشارك.ميزات

وتضمنت الفعاليات تعاون أكثر من 150 شريكاً وصالة رياضية لتقديم أكثر من 10,000 حصة لياقة مجانية؛ ومشاركة العلامات الرياضية العالمية بما في ذلك أديداس وASICS وNike و Under Armour؛ وانضمام الفنادق ومراكز التسوق المختلفة التي أظهرت دعمها من خلال الفعاليات المخصصة والعروض الترويجية ؛ إضافة إلى فحوصات مجانية من مقدمي الخدمات الصحية في دبي ؛ ومشاركة المدارس في جميع أنحاء المدينة من خلال تقديم المزيد من الحصص الرياضية ضمن برامجها، إلى جانب تنظيم رحلات مدرسية إلى قرى اللياقة.

دعم كبير

وحظيت مبادرة التحدي بدعم كبير من الشركاء الحكوميين وشركاء من القطاع الخاص، ومن بينهم المنظمون: دبي للسياحة ومجلس دبي الرياضي؛ والرعاة: مجموعة «دي بي ورلد» و«ماي دبي»؛ والشركاء المشاركون: صن أند ساند سبورتس، وأفيف كلينيك، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات، وفيتبت، ونون، وإعمار، وكايت بيتش وشمال، وبلدية دبي؛ والشركاء الرسميون: أنغامي، مستشفيات وعيادات آستر، سنتروم، غرفة دبي، أيديالز، وريتوالز؛ والشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية (ARN)، وتطبيق اللياقة والترفيه STEPPI ؛ والشركاء الحكوميون: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات.

146.000



شهد شارع الشيخ زايد فعاليتين كبيرتين خلال تحدي دبي للياقة، وشارك أكثر من 146 ألف شخص في «تحدي دبي للجري»، لتكون أكبر فعالية لرياضة الجري على مستوى العالم، فيما شارك أكثر من 33.000 دراج في تحدي دبي للدراجات الهوائية.

230.000

استقطبت قرى ومراكز اللياقة البدنية أكثر من 230 ألف مشارك، وتم إطلاق ثلاث قرى للياقة في «كايت بيتش»، و«إكسبو 2020 دبي»، و«حديقة مشرف»، بالإضافة إلى 14 مركزاً للياقة البدنية في جميع أنحاء دبي وأسهم أكثر من 40 شريكاً في تنظيم الفعاليات الرياضية وما يزيد على 10 آلاف من حصص اللياقة المجانية.

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