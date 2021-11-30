حشر بن مكتوم يكرم لاعبي منتخب التنس لتميزهم في كأس ديفيز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كرم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، لاعبي المنتخب الوطني للتنس بمناسبة تميزهم في بطولة كأس ديفيز، والتي أقيمت في مملكة البحرين وتأهلهم للمجموعة الثالثة للبطولة مما يعد إنجازاً مميزاً لتنس الإمارات.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في مكتب سمو رئيس اتحاد الإمارات للتنس في دبي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد أحمد عبد الملك أهلي ومدير المنتخبات الوطنية محمود خليفة البلوشي ولاعبو المنتخب عمر بهروزيان العوضي ومحمود نادر وعبد الرحمن عبد الله الجناحي وحمد عباس الجناحي.

وأثنى سمو رئيس الاتحاد على الجهود التي بذلها لاعبو المنتخب خلال الاستعداد والمشاركة في البطولة وتحقيقهم لنتائج مميزة، داعياً اللاعبين إلى المزيد من الجهود التدريبية للحفاظ على الإنجاز وتحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل، كما أوصى سموه اللاعبين بالتمسك بالأخلاق الرياضية العالية لما لذلك من دور مهم في تمثيل الدولة بالصورة الحضارية المعروفة.

بدوره أثنى أحمد عبد الملك أهلي على إنجاز المنتخب في كأس ديفيز، مشيراً إلى أنه يعكس الالتزام والجهود التدريبية التي بذلها اللاعبون وجهازهم التدريبي والإداري والإصرار على الفوز على الرغم من تعرض اثنين من اللاعبين إلى الإصابة، وأكد عبد الملك أن المنتخب سيحظى بالكثير من الدعم ليتمكن من مواصلة النجاح بشكل دائم.

وقدم اللاعب عمر بهروزيان نيابة عن زملائه اللاعبين الشكر لمجلس إدارة الاتحاد للمتابعة والرعاية والتكريم وتوفير مستلزمات النجاح مما أسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

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