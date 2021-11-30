«دولي الجودو» يكرم رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كرم الاتحاد الدولي للجودو محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي «الخمسين» غراند سلام للجائزة الكبرى للجودو ومنحه كأس الاتحاد الدولي للجودو في ختام البطولة.

جاء التكريم تقديرا لدور محمد بن ثعلوب في خدمة وتطوير رياضة الجودو ونشر قيم التسامح والتعايش الراسخة في مجتمع الإمارات وتحظى بدعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

وجدد ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو إشادته بالنجاح الكبير الذي تحققه بطولات أبوظبي ..مؤكدا أن النجاح التنظيمي والفني الذي تحقق ما كان له أن يتحقق لولا الرعاية الشرفية الكريمة والجهود الشخصية والمتابعة المستمرة من محمد بن ثعلوب الدرعي وكادره المتميز.

مشاركة إيجابية

من جهته، شكر رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي على تواجدهم في بلدهم الثاني، مشيداً بالمشاركة الإيجابية لمنتخب شباب الإمارات الصاعد في بطولات الاتحاد الدولي للجودو التي استضافها الاتحاد، متزامنة مع احتفالات البلاد باليوم الوطني الـ50 واليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، وسط مشاركة مميزة من نجوم اللعبة المصنفين، حيث كان شباب الإمارات بحجم التحدي وهم يواجهون أبطال بطولات العالم ونجوم دورة طوكيو الأولمبية مما أكسبهم احترام أسرة الجودو لشجاعتهم وهم ينازلون الأبطال دون رهبة أو خوف بالرغم من الفارق الكبير في الأعمار والمستويات والخبرات.

أضاف: سيواصل الاتحاد سياسة التصعيد من مختلف المراحل العمرية، والمزيد من الاهتمام في ظل خطط واستراتيجية جديدة منحت قطاع المراحل العمرية اهتماماً خاصاً بهدف تواصل الأجيال، بعدما استفادوا من الخبرات الكبيرة السابقة، ليواصلوا مشوارهم من خلال البطولات المحلية والإقليمية والدولية القادمة وصولاً لدورة باريس المقبلة 2024 مما يكسبهم المزيد من الخبرة، لاسيما بعد التعاقد مع المدرب الياباني الجديد أشيدو كوكي لتدريب للمراحل السنية فئات الشباب والناشئين والأشبال، وقد وضحت بصماته الفنية مع اللاعبين الصاعدين الذين سيكون لهم شأن انطلاقاً من تلك البطولة الكبيرة.

دعم أصحاب الهمم

ثمن محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، عضو مجلس إدارة البارالمبية الدولية، جهود محمد بن ثعلوب الدرعي في استضافة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو لهذه البطولة، التي أتاحت له الفرصة للقاء العديد من الشخصيات الرياضية الإقليمية والدولية، قبل انتخابات مجلس إدارة البارالمبية الدولية، التي تقدم لها مجدداً استثماراً لسمعة الإمارات الطيبة في دعم البارالمبية الدولية ورياضات أصحاب الهمم على المستويين القاري والدولي بفضل دعم القيادة الرشيدة.

وأكد أنه التقى على هامش ختام البطولة، برئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس ورئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين المسلم، ورئيس الاتحاد الآسيوي عبيد زايد العنزي ونائب رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الدولية، والعديد من القيادات الرياضية بهدف طرح خططه وأفكاره، ومواصلة لجهوده في خدمة تلك الفئة الرائعة، متمنياً أن تكون دولة الإمارات دوماً مكان ثقة دول العالم.

جدارة

أجمع خبراء الجودو على جدارة منتخب روسيا بلقب بطولة أبوظبي الناجحة، بقيادة نجمها منصور لورسانوف الذي حصل على أول ميدالية ذهبية في وزن تحت 90 كجم في ختام مشوار البطولة، بعد أن تمكن من إقصاء المصنف الأول الأوزبكي دافلات بوبونوف وتعزيز هيمنة روسيا في البطولة الأخيرة من الموسم.

حضور مميز

شارك في تتويج الفائزين والفائزات، في ختام بطولة أبوظبي الجائزة الكبرى للجودو، كوكبة من الشخصيات الرياضية، هم: حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، وأحمد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وفاسيلي أنيسيموف سفير الاتحاد الدولي للجودو ورئيس اتحاد الجودو الروسي، وناصر البدور نائب رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وستيفان فوكس نائب رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الدولية ورئيس AIMS، في حضور محمد بن ثعلوب الدرعي، ورئيس الاتحاد الدولي ماريوس فايزر.

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