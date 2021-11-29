شباب الأهلي يُحكم قبضته على صدارة السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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أحكم شباب الأهلي قبضته على صدارة الدوري العام لكرة السلة بعد أن تخطى ضيفه الوحدة بنتيجة مميزة بفارق 15 نقطة «102-87»، لحساب الجولة 11، والتي شهدت أيضاً فوز أصحاب الأرض، الشارقة على الوصل «81-76»، والبطائح على النصر «81-61».

وحافظ حامل اللقب فريق شباب الأهلي على صدارته للترتيب العام برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة عن ملاحقه الشارقة، وتقدم البطائح للمركز الثالث برصيد 16 نقطة، وتراجع الوصل للمركز الرابع برصيد 15 نقطة، وواصل فريقا النصر والوحدة شراكتهما بالمركز الأخير برصيد 14 نقطة لكل منهما.

وجاء فوز شباب الأهلي بفضل نيل لاعبيه الأفضلية المطلقة بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الثالث «27-24 و20-8 و28-23»، فيما اكتفى الوحدة بكسب الربع الرابع «32-27».

وفاز الشارقة على الوصل بعد أن نال الأفضلية بنتيجتي الربعين الأول والثاني «23-21 و 18-14»، فيما تقدم الوصل بأفضلية خجولة في نتيجة الربع الثالث «20-19»، وسيطر التعادل على نتيجة الربع الأخير «21-21».

وحسم البطائح فوزه على النصر، بنيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع «27-15 و15-7 و26-20»، فيما اكتفى النصر بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث «19-13».

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