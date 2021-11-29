انطلاق تحدي سبارتن أجوجي للتحمل بصحراء ليوا

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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انطلقت أمس منافسات تحدي سبارتن أجوجي بصحراء ليوا «تل مرعب» الذي يقام على مدار يومين، وذلك قبل أيام قليلة على انطلاق بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي، التي تستضيفها إمارة أبوظبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعد أحد الفعاليات والأنشطة الرياضية المصاحبة لبطولة العالم.

ويعد تحدي سبارتن أجوجي واحداً من أقسى تحديات التحمل على الإطلاق، وتبلغ مدته 60 ساعة، حيث يواجه خلاله المشاركون عدداً من العقبات الجسدية والذهنية، إضافة إلى محاولة البحث عن الماء وموارد الطعام.

وخاض المشاركون التحدي في صحراء الربع الخالي، أكبر صحراء رملية في العالم، وتعلم كيفية البقاء على قيد الحياة بين الكثبان الرملية، وتم تقسيم المشاركين في التحدي إلى فرق، حيث يعمل كل فريق بجماعية من أجل التمكن من تخطي العقبات والمسارات الصعبة حتى النهاية.

وعبر المشاركون في التحدي 50 كيلو متراً داخل الكثبان الرملية لصحراء الربع الخالي وسط صعوبات كبيرة وصولاً إلى العقبات الأكثر صعوبة التي تنتظرهم في اليوم الثاني من التحدي، فيما انسحب 4 مشاركين بسبب عدم القدرة على استكمال التحدي.

من جهته قال سهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي:«يعد تحدي سبارتن أجوجي واحداً من أصعب تحديات التحمل في العالم وإقامته للمرة الأولى في الدولة قبل انطلاق بطولة العالم للسبارتن يمهد الطريق أمام المتنافسين في البطولة لاستكشاف مساراتها وصعوباتها».

نجاحات

وأضاف:«إن استضافة أبوظبي لبطولة العالم للسبارتن 2021 للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفي منطقة الشرق الأوسط يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها كعاصمة للرياضة العالمية وكقبلة لنخبة الرياضيين على مستوى العالم في مختلف الرياضات».

وأكد على أن أبوظبي حريصة على تقديم نسخة استثنائية مبهرة من بطولة العالم للسبارتن، مشيراً إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع سبارتن العالمية حرص على تسخير جميع مقومات النجاح للحدث العالمي المرتقب الذي تم تجهيز الخطط التنظيمية لإخراجه بحلة مميزة تواكب السمعة العالمية المرموقة لأبوظبي وريادتها في تنظيم الفعاليات الكبرى.

وتنطلق بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل بمشاركة كبيرة من نخبة الرياضيين والناشئين، إضافة إلى المشاركين في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار، حيث تعد البطولة من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة للياقة البدنية.

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