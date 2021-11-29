فتح باب التسجيل لبطولات الكريكيت المجتمعية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن فتح باب التسجيل أمام الفرق الراغبة في المشاركة في بطولات موسم الكريكيت المجتمعي 2021-2022، الذي أطلقه المجلس، بالتعاون مع نادي أبوظبي للكريكيت، ويقام على مدار 6 أشهر، تمتد من ديسمبر من العام الحالي وحتى يونيو 2022.

ويتيح موسم الكريكيت المجتمعي، الفرصة أمام لاعبي وممارسي الكريكيت في الدولة، للتنافس ضمن 7 بطولات مجتمعية، ويمكن للراغبين في خوض المنافسات، تكوين فرقهم، والتسجيل لبطولات الموسم المختلفة، حيث يبدأ الموسم بكأس بطولة أبوظبي المجتمعية، T20 للكريكيت، بمشاركة 28 فريقاً، في الفترة من 3 ديسمبر المقبل، إلى 21 يناير 2022، ويبلغ إجمالي جوائزها 50 ألف درهم.

وقال مات باوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت: «في أعقاب نجاح دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي في استضافة وتنظيم كبرى بطولات الكريكيت في العالم، في مقدمها كأس العالم T20 للرجال، والدوري الهندي الممتاز للمحترفين، ودوري أبوظبي T10، خلال الأشهر القليلة الماضية، نحن متحمسون لبداية موسم الكريكيت المجتمعي الجديد، وبنفس المستوى العالمي الذي شهدته البطولات الأخيرة».

وأضاف: «ستعود تلك النجاحات، بالفائدة على لعبة الكريكيت في الدولة، خاصة أن لدينا في أبوظبي بالتحديد، مجتمعاً مزدهراً ومحباً للعبة، ما يبشر ببداية مثيرة للموسم، وبطولة كأس أبوظبي المجتمعية T20 للكريكيت، تعد انعكاساً إيجابياً لهذا النجاح، كما يتيح موسم الكريكيت المجتمعي، الفرصة لجميع اللاعبين في الدولة، لممارسة اللعبة على نطاق أوسع وأكثر تنافسية».

وتقام البطولة الجديدة، المكونة من 28 فريقاً، على مدار 8 أسابيع، في ملعب التسامح البيضاوي الجديد بنادي أبوظبي للكريكيت، وسيتم بث مباريات نصف النهائي والنهائي، على الهواء مباشرة.

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