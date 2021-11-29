«أبوظبي للزوارق» بطل الفرق في مونديال الفورمولا1

المصدر: فيجيرا – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حلت زوارق فريق أبوظبي في المركزين الثاني والثالث عبر الترتيب العام لبطولة العالم لزوارق الفورمولا1 عبر الجولة الختامية للبطولة والتي أقيمت في مدينة فيجيرا في البرتغال والتي أقيمت بواقع سباقين رئيسيين في هذه الجولة، وظفر ثاني القمزي على زورق أبوظبي2 بالمركز الثالث في السباق الختامي والذي أسدل الستار عليه مساء أول أمس.

في حين حل زورق أبوظبي1 بقيادة شون تورنتي في المركز الخامس عبر السباق ليصل القمزي بهذا المركز إلى النقطة رقم 39 في الترتيب العام للبطولة والمركز الثاني بينما وصل شون إلى النقطة 37 وليكون ثالث البطولة فيما ذهب لقب السباق الختامي للسويدي جوناس آندرسون والذي وصل للنقطة رقم 40 ليتوج بلقب الموسم وبطولة العالم للمرة الأولى في تاريخه، فيما تمكن فريق أبوظبي من حصد لقب الفرق الذي يأتي كي يكون ثاني لقب عبر البطولة بعد الفردي، وذلك بتحقيق الفريق لـ 76 نقطة في صدارة هذا اللقب.

ووجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة لأبطال الفريق لما قدموه من مستوى ملفت وكبير في الجولة الختامية من البطولة وأكد أن ما قام به المتسابقون قد عكس صورة مثالية للقدرات القوية لهم من خلال المنافسة ولكن بسبب بعض العثرات المتراكمة حرم الفريق من نتيجة يستحقها وقال: كنا قريبين جداً من حسم اللقب وللموسم الرابع على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخ الفريق ولكن حدوث بعض الأمور الفنية حرم متسابقينا من إنجاز مستحق،راضون عما قدمه الأبطال وراضون عن المستوى الكبير لهم من خلال المسابقة.

وهنأ الرميثي الفريق على تحقيق لقب الفرق من خلال البطولة كي يكون له بصمة وحضور عبر أحد أهم ألقابها وقال: قدمنا أداء متميزاً كالمعتاد ورفعنا علم الإمارات في الختام على منصة التتويج كثاني وثالث العالم، نقلب الصفحة ونبحث عن صفحات تحد أخرى للفريق الإماراتي في البطولات المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز