النخبة يشاركون في «تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وضعت ذا فيرست جروب بالشراكة مع مركز راشد لأصحاب الهمم تصوراً لـ «تحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية» بهدف إثراء حياة الشباب من خلال مواصلة تقديم برامج الدعم التعليمي، ابتداءً من 9 ديسمبر حتى 12 من الشهر نفسه.

ينضم إلى السباق المنتظر عدد من نجوم النخبة السابقين والحاليين، أمثال سانشيز «سامو» صموئيل، متسابق الدراجات الهوائية والمحترف السابق في إسبانيا، وفيتور كارفالو المتقاعد المحترف لركوب الدراجات والعضو السابق في اللجنة الأولمبية الوطنية لركوب الدراجات في الإمارات العربية المتحدة.

وستدعم هذه الفعالية، التي تستمر على مدار 4 أيام، مركز راشد لأصحاب الهمم، من خلال منح دراسية للطلاب بالمدرسة الثانوية للمركز، التي توفر تدريباً مهنياً في بيئة تعليمية عملية، ويُعرف مركز راشد لأصحاب الهمم على مدار عقدين، بنهجه في تعليم أصحاب الهمم، حيث يقوم بدمج العلاج والدراسة لتعليم الأطفال المهارات الحياتية، مع مساعدتهم على اكتساب المؤهلات الأكاديمية.

وقالت مريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز راشد لأصحاب الهمم: تقدم الإمارات قيم التسامح والشمولية، وتعكس شراكتنا مع ذا فيرست جروب هذه الرسالة، ويسعدنا أن نشهد هذه المبادرة التي تسعى إلى رفع مستوى الوعي ولعب دور إيجابي في توفير فرص تغيير حياتية لأصحاب الهمم، التي تساعدهم كذلك في التغلب على ما يواجهونه من صعوبات.

وقال روب بيرنز الرئيس التنفيذي والشريك في ذا فيرست جروب: يشرفنا أن نعقد شراكة مع مركز راشد لأصحاب الهمم، لمواصلة التزامنا بإثراء حياة الشباب، وتحدي الإمارات السبع للدراجات الهوائية، هو إحدى الفعاليات القريب للغاية من قلوبنا الذي يركز على تسليط الضوء على العمل الرائع الذي يقوم به مركز راشد لأصحاب الهمم، ومن الجميل أن تتزامن مع احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي للإمارات.

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