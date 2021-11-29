حمدان بن محمد يشيد بنجاح الدورة الخامسة من "تحدي دبي للياقة"

المصدر: البيان

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في ختام الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة، أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بالنجاح اللافت لدورة هذا العام والإنجاز الكبير الذي حققته باستقطاب رقم قياسي من المشاركين تجاوز مليون و650 ألف مشارك من مختلف الأعمار وقدرات اللياقة البدنية، معرباً سموه عن اعتزازه بالتجاوب الذي أظهره المشاركون من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار الذين حرصوا على المشاركة في تحقيق أهداف التحدي وجعلوا من دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً على مدار ثلاثين يوماً متصلة.

وثمّن سموه جهود القائمين على تحدي دبي للياقة لما جاء عليه من حسن التنظيم، وكذلك لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة، داعياً سموه جميع أفراد المجتمع إلى مواصلة ما بدأوه خلال التحدي من حرص على اتخاذ الرياضة كأسلوب حياة، حتى يظل مجتمع دبي من بين أكثر المجتمعات نشاطاً وحيوية وصحة على مستوى العالم.

وقد اختتم "تحدي دبي للياقة" دورته الخامسة بعد أن أسهم على مدار 30 يوماً في تحويل دبي إلى أحد أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية، بمجموعة كبيرة من فعاليات وأنشطة اللياقة البدنية التي أتيحت بالمجان في مختلف أنحاء الإمارة لتحفيز وتشجيع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار على مواصلة التزامهم بالتحدي الذي سجل رقماً قياسياً هذا العام من ناحية عدد المشاركين عبر آلاف الفعاليات وأنشطة اللياقة المناسبة للجميع.

وتهدف مبادرة "تحدي دبي للياقة"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2017، إلى تعزيز مكانة دبي كالمدينة الأكثر نشاطاً وسعادةً على مستوى العالم، إذ أصبحت حدثاً سنوياً مرتقباً، بدعوة مفتوحة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية على مدار شهر كامل.

وقد شهدت عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للتحدي مشاركة أكثر من 146 ألف شخص في "تحدي دبي للجري"، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي على شارع الشيخ زايد؛ لتكون أكبر فعالية لرياضة الجري على مستوى العالم.

وكانت هذه الدورة من التحدي، التي عقدت خلال الفترة من 29 أكتوبر حتى 27 نوفمبر الجاري، أكثر تنوعاً وشمولاً من أي دورة سابقة، وذلك من خلال إطلاق ثلاث قرى للياقة البدنية في "كايت بيتش"، و"إكسبو 2020 دبي"، و"حديقة مشرف"، بالإضافة إلى 14 مركزاً للياقة البدنية في جميع أنحاء المدينة، وفعاليتين كبيرتين في شارع الشيخ زايد، وهما "تحدي دبي للدراجات الهوائية" و"تحدي دبي للجري"، فضلاً عن مساهمة أكثر من 40 شريكاً في تنظيم الفعاليات الرياضية وما يزيد على 10 آلاف من حصص اللياقة البدنية المجانية. وقد تمكنت قرى ومراكز اللياقة البدنية من استقطاب أكثر من 230 ألف مشارك اختبروا طيفاً واسعاً من الأنشطة والفعاليات الرياضية المتنوعة.

مشاركة قياسية

من جهته، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نجح ’تحدي دبي للياقة‘ على مدار دوراته الخمس الماضية، في تأكيد أهميته مع تزايد الأعداد والإقبال على المشاركة في التحدي كل عام. وكان من الملهم لنا جميعاً أن نشهد تحقيق رقم قياسي جديد بمشاركة أكثر من 1,650,000 مشارك هذا العام؛ من بينهم 33,000 درّاج في "تحدي دبي للدراجات الهوائية"، و146 ألف شخص في "تحدي دبي للجري" على شارع الشيخ زايد. ولا شك أن هذه المشاركة الواسعة من قبل فئات مختلفة من المجتمع تؤكد تنامي الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، لاسيما أن دبي هي المدينة الوحيدة في العالم التي تقدم لسكانها وزوارها شهراً كاملاً من فعاليات اللياقة البدنية الشاملة والمجانية. وأود أن أشكر كل من ساهم في إنجاح الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة، وجعله حدثاً مميزاً، وأشعر بالفخر أن أكون مساهماً في نجاحه".

ومن جانبه، قال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "حقق تحدي دبي للياقة في دورته الخامسة نجاحاً باهراً بمشاركة 1.65 مليون شخص في فعالياته المتنوعة.

وبهذا الإنجاز، أظهرنا مرة أخرى التزامنا المشترك بأهمية إيلاء الصحة البدنية والذهنية أولوية خاصة ضمن حياتنا اليومية. لقد أتاحت هذه المبادرة الرائدة للجميع فرصة تجربة مرافق اللياقة البدنية الحديثة المنتشرة في المدينة، وشجعتهم على تحدي أنفسهم للوصول إلى أهداف جديدة، وتبنّي أسلوب حياة أكثر صحّة ونشاطاً. لقد سعدنا بهذه المشاركة الواسعة التي تدل على تنامي الوعي لدى سكان وزوار دبي بأهمية الرياضة، وما أبدوه من التزام حقيقي خلال مشاركتهم في التحدي ، وهو ما أثمر كذلك عن تحقيق إنجاز جديد يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، عبر مشاركة أكثر من 146 ألف شخص في "تحدي دبي للجري"، والذي يعتبر أكبر فعالية لرياضة الجري في العالم. وفي ختام الدورة الخامسة من تحدي دبي للياقة، أود أن أشكر جميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح والإنجاز".

وكان جديد تحدي دبي للياقة في العام 2021 هو انطلاق كأس دبي للبادل تنس، بثلاثة أيام من المباريات الاستعراضية التي قدمت نخبة من أفضل المحترفين في العالم، فضلاً عن بطولة اللاعبين الهواة؛ كما قدم التحدي أول حذاء جري رسمي في نسخة محدودة بالشراكة مع شركة ASICS للمستلزمات الرياضية وشراكة مع STEPPI؛ تطبيق اللياقة البدنية الذي استخدمه أكثر من 200,000 مستخدم لمتابعة مدى تقدمهم في التدريبات الرياضية.

ميزات عدة

وانطلاقا من تشجيع المبادرة الأفراد على الحركة والنشاط والاستمتاع بالأماكن الرائعة في الهواء الطلق، فقد تضمنت بعض الميزات الأخرى شملت، تعاون أكثر من 150 شريكاً وصالة رياضية لتقديم أكثر من 10,000 حصة لياقة بدنية مجانية؛ ومشاركة العلامات التجارية الرياضية العالمية بما في ذلك أديداس و ASICS و Nike و Under Armour؛ وانضمام الفنادق ومراكز التسوق المختلفة التي أظهرت دعمها من خلال الفعاليات الرياضية المخصصة والعروض الترويجية الحصرية؛ إضافة إلى فحوصات مجانية من مقدمي الخدمات الصحية في مختلف أنحاء المدينة؛ ومشاركة المدارس في جميع أنحاء المدينة من خلال تقديم المزيد من الحصص الرياضية ضمن برامجها، إلى جانب تنظيم رحلات مدرسية إلى قرى اللياقة المختلفة خلال فترة التحدي.

كما حظيت المبادرة بدعم كبير من لفيف من الشركاء الحكوميين وشركاء من القطاع الخاص، الذين ساعدوا في تعزيز روح المجتمع ومن بينهم المنظمون: دبي للسياحة ومجلس دبي الرياضي؛ والرعاة مجموعة "دي بي ورلد" و"ماي دبي"؛ والشركاء المشاركين: صن أند ساند سبورتس، وأفيف كلينيك، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات، وفيتبت، ونون، وإعمار، وكايت بيتش وشمال، وبلدية دبي؛ والشركاء الرسميون أنغامي، مستشفيات وعيادات آستر، سنتروم، غرفة دبي، أيديالز، وريتوالز؛ والشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية (ARN)، وتطبيق اللياقة البدنية والترفيه STEPPI ؛ والشركاء الحكوميون: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات.

يُذكر أن الدورة السادسة من تحدي دبي للياقة سيتم تنظيمها خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتى 26 نوفمبر 2022.

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