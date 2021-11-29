تانجي يخطف لقب «هايك وفلاي» الدولية

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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وجه اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لدعم سموه اللامحدود والمستمر للرياضات الجوية عامة والمظلات على وجه الخصوص.

وقال نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية: «إن الرياضات الجوية تدين إلى سموه بالكثير، لولا اهتمام ورعاية سموه ما كانت الرياضات الجوية لتصل إلى هذه المكانة العالمية».

وكانت الجولة الرابعة أسفرت عن فوز الطيار التشيكي ستانلس ماير بالمركز الأول وكأس الجولة، فيما حل الطيار الفرنسي تانجي رينود بالمركز الثاني في الجولة لينجح بذلك في تصدر الترتيب العام ويتوج باللقب.

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