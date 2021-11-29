«أورغانيك» و«مداهمة» بطلا «السلق» في المرموم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهدت منافسات بطولة سباق السلق التي أقيمت في المرموم أول من أمس برعاية الشيخ محمد بن أحمد بن حشر آل مكتوم، منافسات ساخنة، وحقق المركز الأول في منافسات الذكور «أورغانيك» لناصر عبيد بن دلموك الكتبي وجاء في المركز الثاني «مرقاب» بشعار ناصر بن دلموك بينما حل في المركز الثالث «مخباط» لعامر المنصوري، وحققت «مداهمة» لمنصور النعيمي المركز الأول في فئة الإناث، ونالت «كونكورد» و«الريم» لناصر بن دلموك المركزبن الثاني والثالث.

تتويج

وقام الشيخ محمد بن أحمد بن حشر آل مكتوم، بحضور الشيخ حمدان بن أحمد بن حشر آل مكتوم بتتويج أبطال السباق إلى جانب الفائزين في بطولة الملاك والسلق على مستوى صدارة النقاط في فئتي الذكور والإناث.

وجاء تنظيم البطولة بعد سلسلة من السباقات التأهيلية أقيمت على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى النهائي.

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