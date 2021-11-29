«البراري» يجدد رعايته لـ «تورك للدراجات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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أعلن فريق «تورك» للدراجات الهوائية، وهو فريق للمواطنين الإماراتيين الهواة، عن تجديد الرعاية من قبل شركة البراري للعقارات للعام الثاني على التوالي، في واحدة من النماذج البارزة في تطبيق المسؤولية المجتمعية من قبل شركة وطنية لدعم أبناء الدولة في النشاطات الرياضية والمجتمعية.

وعبّر زعل خليفة بن زعل، مدير فريق «تورك»، عن تقديره لدعم شركة البراري للعقارات، وقال: تعتبر شركة البراري، إحدى أكبر الشركات العقارية في الدولة، وهي تميزت بكون مشاريعها صديقة للبيئة، وهو ما يجعلنا نفتخر بالارتباط بها.

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