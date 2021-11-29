6 ميداليات للإمارات في «عربية التجديف»

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

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حقق منتخبنا الوطني للتجديف «حامل لقب البطولة الخليجية» 6 ميداليات برونزية في النسخة الأولى من البطولة العربية للتجديف الشاطئي، والتي أقيمت على شاطئ الحمرية بالشارقة تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وشهدت البطولة مشاركة 11 دولة، وجرى تنظيم 120 مسابقة على مدار 18 ساعة، قدم فيها النجوم العرب عروضاً قوية في المنافسات.

وقام عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، يرافقه عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة العليا المنظمة، وجمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية نائب رئيس اللجنة العليا بتتويج الفائزين، وحصد منتخب تونس 12 ميدالية ذهبية و3 فضيات، متصدراً الترتيب تلاه منتخب مصر ثانياً بحصوله على 3 ميداليات ذهبية و10 فضيات، وميداليتان برونزيتان.

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