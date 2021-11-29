وفد آسيوي الدراجات يتفقد استعدادات دوشانبي للبطولة القارية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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ترأس أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وفداً من الاتحاد القاري، في زيارة لمدينة دوشانبي الطاجيكية، لتفقد استعداداتها لاستضافة البطولة الآسيوية للدراجات الهوائية، خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس 2022.

وعقد رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، سلسلة من الاجتماعات المهمة، منذ وصوله أول من أمس، إلى مدينة دوشانبي، مع كبار المسؤولين في جمهورية طاجيكستان. والتقى وفد الاتحاد الآسيوي مع عدد من المسؤولين المحليين في دوشانبي وتم استعراض المسارات المقترحة لاستضافة سباق الطريق.

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