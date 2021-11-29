عبد العزيز النعيمي بطل المخضرمين في «عجمان البحري»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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حقق الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة السياحة في عجمان بطولة المخضرمين في ختام مهرجان عجمان البحري 2021، الذي نظّمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية يومي الجمعة والسبت على كورنيش عجمان ومنطقة الزورا - مارينا 1 بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية في عجمان.

وفاز الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بالمركز الأول عن فئة «المخضرمين» في بطولة «ماراثون الإمارات للدراجات المائية - جولة عجمان»، في حين فاز بالمركز الثاني أحمد راشد دواس، وجاء في المركز الثالث يونس العوضي، وفاز بالمركز الأول في فئة «الواقف» راشد السويدي، وحل عبد الله الحويطات بالمركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء سلمان العوضي، فيما توزّعت جوائز بطولة الموتوسيرف على ثلاث فئات هي الماستر، والتشالينجر، والجونيورز، بمجموع جوائز بلغت 122.500 درهم للمهرجان.

وحقّق المهرجان البحري إقبالاً جماهيرياً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من محبّي وهواة الرياضات المائية، واستقطبت منافسات هذا العام، عدداً كبيراً من المشاركين الذين تنافسوا بقوة فيما بينهم للوصول إلى منصة التتويج، خصوصاً وأن أنشطته تعتمد على اللياقة البدنية العالية والتجهيز الخاص للسباق.

وتضمّنت فعاليات مهرجان عجمان البحري، منافسات ماراثون الإمارات للدراجات المائية – جولة عجمان، وبطولة الإمارات للموتوسيرف – جولة عجمان.

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