حشر بن مكتوم يتوّج الفائزين بدولية الحبتور للتنس

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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توّج سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس الفائزات ببطولة الحبتور الدولية 24 لتنس السيدات التي اختتمت أمس، بنجاح كبير، والتي استمرت على مدار الأسبوع الماضي، بملاعب مجمع التنس بفندق وسبا الحبتور غراند بالجميرا، بمشاركة 85 لاعبة تنافسن على جوائز مالية تجاوزت 100 ألف دولار، كما اختتمت بطولة كأس الحبتور الخامسة للاعبين واللاعبات المحليين بفئاتها العمرية المتنوعة، التي حظيت بمشاركة واسعة من الجنسين.

وحضر اليوم الختامي ومراسم التتويج خلف أحمد الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور، وسلطان الحبتور وأحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وناصر المرزوقي الأمين العام للاتحاد، ونورة بدوي مديرة البطولة.

وتوجت اللاعبة الأوكرانية داريا سنيغور بطلة للفردي، ونالت كأس البطولة ومبلغ 15 ألفاً و239 دولاراً بعد تغلبها في المباراة النهائية على السلوفاكية كرستينا كودجوفا التي نالت 8 آلاف و147 دولاراً.

تأثير

وأعرب سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، عن سعادته البالغة بحضوره اليوم الختامي للنسخة الـ24، مؤكداً أن بطولة الحبتور لها فضل كبير في انتشار اللعبة ليس فقط في الإمارات، وإنما في المنطقة بشكل عام، خصوصاً على صعيد السيدات والأطفال.

وقال سموه: «يعود الفضل لاستمرار هذه البطولة القوية إلى الدعم الذي يقدمه خلف الحبتور، والذي يصر على دعم التنس عامة والبطولة بشكل خاص، وحقيقة أتوجه بالشكر والعرفان إلى مجموعة الحبتور على هذا الدور الرائع في دعم الرياضة عامة وبصفة خاصة التنس، كما أتوجه بالشكر إلى كل اللاعبات المشاركات في البطولة، وكذلك البطولات التي صاحبت البطولة الرئيسية والتي شارك فيها عدد كبير من المواطنين والمقيمين».

وعن مدى رضاه عن خطة الاتحاد الساعية لنشر اللعبة على نطاق واسع في الأعوام الماضية، قال سمو رئيس اتحاد الإمارات للتنس: «اتحاد التنس يتطلع دائماً لنشر اللعبة، ونحن نتمنى الأفضل، ونتطلع لمستقبل أفضل بخصوص هذه النقطة، فنحن نسعى لنشر اللعبة على نطاق أوسع، لأن التنس رياضة مفيدة ويمكن ممارستها في أي عمر بشرط الاحتفاظ باللياقة البدنية والجسم الرياضي السليم».

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