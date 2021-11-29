«بركة» تحلق بكأس اللقايا الأبكار في «جائزة زايد»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تواصلت، أمس، ولليوم الرابع على التوالي، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن العربية الأصيلة، التي تقام بميدان الهجن بالوثبة بأبوظبي، ضمن مهرجان الشيخ زايد 2022-٢٠٢١، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2022-٢٠٢١، أشواط الرموز الرئيسية لسن اللقايا التي أقيمت لمسافة 5 كلم في الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة.

وتنافست المطايا على 8 رموز رئيسية في الأشواط الثمانية الأولى من أجل نيل الناموس والجوائز المالية القيمة . وتوجت «بركة» لمانع علي حماد الشامسي بأول الرموز بعد أن حلقت بكأس اللقايا الأبكار المفتوح في الشوط الأول، إضافة إلى مليون ونصف مليون درهم بعد أن قطعت مسافة الشوط في 7.16.5 دقائق.

وفاز شعار حميد سعيد النيادي برمزين في منافسات أمس، عن طريق «هيلمان» و«الهبيبة»، إذ انتزع الأول بندقية اللقايا الجعدان المفتوح في الشوط الثاني ، بينما خطفت «الهبيبة» كأس اللقايا الأبكار المحليات في الشوط الثالث، ومليون درهم.

وفي الشوط الرابع المخصص للقايا الجعدان المحليات جاء «المرتجز» لسهيل ذويب العامري في المركز الأول، محلقاً ببندقية الشوط و800 ألف درهم .

فئة الإنتاج

وانتقلت المنافسات إلى فئة الإنتاج، والتي خصصت لها اللجنة المنظمة أربعة رموز، إذ فازت «الظبي» بشعار مظفر خموشة العامري بكأس اللقايا الأبكار المحليات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم.

وشهد الشوط السادس أفضل توقيت في منافسات اللقايا عن طريق «الكايد» لمحمد سهيل بن نخيرات العامري الذي توج ببندقية الجعدان المحليات الإنتاج بتوقيت 7.12.8 دقائق.

وواصل شعار المضمر الشهير محمد عتيق بن زيتون المهيري تألقه بعد أن فاز بكأس اللقايا الأبكار المهجنات الإنتاج، إضافة إلى مليون درهم، وذلك عن طريق «ملوك» .

واختتم «شاهين» لعمير الحزمي قناص العامري رموز اللقايا بفوزه ببندقية اللقايا الجعدان المهجنات الإنتاج، إضافة إلى 800 ألف درهم في الشوط الرئيسي الثامن.

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