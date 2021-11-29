رانيا علواني: الإمارات أرض المبادرات وموطن الإبداع

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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أعربت الدكتورة رانيا علواني السباحة العالمية السابقة، عن ثقتها الكاملة في خروج مونديال أبوظبي 2021 للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً» ومهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بشكل رائع، مشيرة إلى أن الأعداد المعلنة التي ستشارك في الفعاليات المختلفة حتى الآن تؤكد أن العالم في انتظار كرنفال رياضي على أرض الإمارات أرض المبادرات وموطن الإبداع.

ويعد مونديال «أبوظبي 2021» الأضخم في تاريخ السباحة من حيث حجم المشاركة، حيث وصل عدد المشاركين حتى الآن ما 1700 مشارك قبل إغلاق باب التسجيل غداً ، وكذلك في قيمة الجوائز المالية المخصصة للفائزين، والتي تبلغ 2.8 مليون دولار أمريكي.

إبهار

وقالت علواني: «عوّدتنا الإمارات على الإبهار في كل شيء، فهي أرض المبادرات وموطن الإبداع، وكل حدث يقام على أرضها نكون فيه على الموعد مع التميز والابتكار والجودة العالية في التنظيم والاستضافة في مختلف الألعاب والرياضات، وهذا ما سيشاهده العالم مجدداً في مونديال السباحة في أبوظبي».

وأضافت: «هناك العديد من الأحداث التي ننتظرها بشغف في الفترة المقبلة في أبوظبي أهمها جائزة طيران الاتحاد الكبرى للفورمولا1، ، ثم يأتي بعدها مونديال السباحة، الأمر الذي يعني أن أبوظبي ستكون على موعد مع شهر حافل بالأحداث الكبرى».

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