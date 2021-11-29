روسيا بطل «أبوظبي غراند سلام للجودو»

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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أحرز منتخب روسيا لقب بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو،والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصالة جوجيتسو آرينا بمدينة زايد الرياضية، في ضيافة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، وبمشاركة 41 دولة، وبجوائز 154 ألف دولار

وحظي اليوم الختامي ، أمس، بحضور كبير، تقدمه محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، و عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي ،وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، رئيس الاتحاد العربي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وحسين مسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، وحضر جانباً من االمنافسات ، محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالميية الدولية، رئيس اللجنة البارالميية الإماراتية، بجانب وفد الاتحاد الدولي للجودو، برئاسة ماريوس فايزر، وأعضاء الاتحاد الدولي والاتحادات الإقليمية والوطنية.

وتصدر البطولة المنتخب الروسي بـ 8 ميداليات ملونة، منها ذهبيتان و4 فضيات وبرونزيتان، وحلت بريطانيا ثانيا برصيد 7 ميداليات ملونة، ذهبيتان و4 فضيات، وحلت منغوليا ثالثاً، برصيد 5 ميداليات، ذهبيتان وثلاث برونزيات، فيما خسر لاعبنا علي حسن الدرمكي، في الختام أمام الفنلندي بومالينين مارتي، وعبد الرحمن جمعة، أمام الكندي ديسينس، في منافسات الوزن الثقيل فوق 100 كغم.

وتقدم الجزائري محمد مريجة مسؤول ملف التدريب والتعليم بالاتحاد الدولي للجودو، بالتهنئة للإمارات، قيادة وشعباً، بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، وأشاد بالتنظيم المميز، وأكد ان مشاركة الإمارات بمنتخب الشباب في البطولة، خطوة في الطريق الصحيح.

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