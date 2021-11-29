حمدان بن محمد: شكراً لكم لجعل دبي أكثر المدن نشاطاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشكر للمشاركين في تحدي دبي للياقة «30 × 30»، وقال سموه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شكراً لكم لجعل دبي أكثر المدن نشاطاً».

واختتمت أمس فعاليات تحدي اللياقة بعد 30 يوماً من أنشطة اللياقة البدنية الشاملة والمجانية، وعلى رأسها تحدي دبي للجري على شارع الشيخ زايد ، أكبر فعالية في العالم لرياضة الجري،الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، وتقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، 146 ألف مشارك في التحدي، من المواطنين والمقيمين والزوار، من جميع الأعمار، ومختلف الجنسيات، في مشاركة مجتمعية ضخمة حظيت بإعجاب العالم.

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