الهيئة العامة للرياضة بالفجيرة تحتفي بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: الفجيرة – البيان الرياضي

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نظم مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية احتفالية بعيد الاتحاد الخمسين تزامناً مع احتفالات اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة توجه عبد العزيز أحمد بوهندي، مدير مكتب المنطقة الشرقية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة.

وأكد عبد العزيز بوهندي في كلمته إنه من دواعي فخرنا أن نحتفي بالإنجازات التي حققتها الدولة على مدى الخمسين عاماً الماضية، وننوه ونشيد بها تتويجاً لعام استثنائي حوى سلسلة من الإنجازات في مختلف المجالات قارياً وعالمياً لتعزيز هذه الإنجازات من مكانة دولة الإمارات التي تعتبر من أكثر دول العالم تقدماً وأسرعها نمواً.

وأضاف إن الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، نجدد فيها العهد والولاء للقيادة الرشيدة على المضي قدماً في ترسيخ ركائز رفعة وطننا وتدعيم أركان مجده، وتأكيد تطوره، مستلهمين في ذلك عطاء الآباء المؤسسين لتبقى راية دولة الإمارات عالية خفاقة بين الأمم.

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