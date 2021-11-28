اكتمال تحضيرات بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكمل مجلس أبوظبي الرياضي، تحضيراته التنظيمية لبطولة العالم للسبارتن، التي تحتضنها أبوظبي بصحراء ليوا «تل مرعب»، بمنطقة الظفرة، خلال الفترة من 2-5 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع سبارتن العالمية، والتي تقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وتستعد ليوا لاستقبال البطولة، التي من المتوقع أن تشهد مشاركة الآلاف، ونخبة من الرياضيين على مستوى العالم، إضافة إلى المشاركين في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار، حيث تعد من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة للياقة البدنية، وتمثل أيضاً أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم، ما يعد تنظيم الحدث امتداداً لمكانة أبوظبي، كمركز ووجهة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.

ووجّه عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الشكر لكل الجهات المشاركة في دعم الحدث والرعاة، على الجهود الكبيرة المبذولة لإخراج الحدث بالشكل اللائق.

وقال: «إن استضافة بطولة العالم للسبارتن، يعد مكسباً جديداً لأبوظبي، خاصة أن البطولة تقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤكد ثقة المجتمع الرياضي الدولي في إمكانات الإمارات، والنجاحات التي حققتها على مدار سنوات طويلة، أكسبتها سمعة عالمية في المجالات المختلفة».

وأضاف: «نتوقع مشاركة كبيرة وقياسية، خاصة أن هذا النوع الجديد من الرياضات، يتميز بتفاعل عالمي من قبل الجماهير في مختلف دول العالم، لا سيما أن مسارات البطولة، والعقبات والحواجز، ستتزين بالطبيعة الصحراوية، ما يضفي المزيد من التحدي والإصرار لدى المشاركين».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز