700 مشارك في «تحدي ضمان»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، عن نجاح استثنائي لـ «تحدي ضمان»، حيث شهد مشاركة أكثر من 700 فرد من مختلف فئات المجتمع. واستمر لمدة 4 أسابيع، في مبادرة مجتمعية هدفت إلى تحفيز أفراد المجتمع على خسارة الوزن، واتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية، في خطوة تسلط الضوء على الالتزام ببناء مجتمع صحي ونشط وخالٍ من الأمراض.

ونظم مجلس أبوظبي الرياضي و«ضمان» في مقر المجلس بمدينة زايد الرياضية، حفلاً تكريمياً جرى خلاله منح الجوائز لأفضل المشاركين من الذكور والإناث في فئة خسارة الوزن، احتفاءً بهم بعد أن تمكّنوا من خسارة وزنهم الزائد، وتحسين مستوى لياقتهم البدنية، وكذلك الأفراد الذين تفاعلوا بشكل نشط مع تحدي ضمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر وسم #تحدي_ضمان.

وهنأ عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، جميع المشاركين في المبادرة المجتمعية المميزة، موضحاً حرص المجلس على دعم كل الأنشطة التي تحقق التفاعل المجتمعي وتعزز التواصل بالرياضة، ونشر الوعي بأهمية الرياضة، وجعلها أسلوباً للحياة اليومية لعموم فئات المجتمع.

وأشاد العواني بجهود جميع المشاركين في التحدي، متمنياً الاستمرارية لهم في اتباع نظام حياة صحي، ومعبراً في الوقت نفسه عن سعادته بالشراكة مع «ضمان» الشركة الرائدة في مجال التأمين الصحي على مستوى المنطقة.

جهود

من جانبه، قال حمد عبد الله المحياس الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «نفخر بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من تحدي ضمان في مشهد يعزز من جهودنا الاستراتيجية في ضمان، الرامية إلى المساهمة في بناء مستقبل صحي للأفراد، وتحفيز جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات على تنبي نمط حياة صحي ونشط».

وأضاف المحياس: «إن حجم الإقبال الواسع على هذه المبادرات والتفاعل مع هذا النوع من التحديات دليل على أهمية هذه الأفكار والجهود التي باتت محور اهتمام المجتمع، وامتداداً لمبادرات ضمان المجتمعية التي سنواصل تقديمها ودعمها لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة المجتمع».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز