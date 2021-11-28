«جو بادل» منصة رقمية لحجز الملاعب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أطلق عبد العزيز الزرعوني رائد الأعمال الإماراتي وخريج جامعة روتشستر للتكنولوجيا، منصة رقمية جديدة تحت مسمى «جو بادل» تختص برياضة «البادل تنس»، وتوفر خاصية البحث عن الملاعب وحجز الأوقات والأماكن المناسبة خلال ثوانٍ، بالإضافة إلى السماح للنساء بالبحث عن ملاعب غير مختلطة، و‏تم إطلاق التطبيق 18 الجاري.

وأكد الزرعوني أن رياضة البادل تنس، سريعة النمو وتجمع بين التنس والإسكواش، وقال: نظراً لزيادة شعبية هذه الرياضة أصبح من الصعب ‏حجز الملاعب، وقمت مع شريكي بالبحث عن حل للمشكلة ودراسة السوق، وقمت مع شريكي سعيد أهلي بتطوير التقنية الداعمة لنظام المنصة ويحتوي التطبيق على خيار لإضافة الأصدقاء الذين يلعبون معك في الحجز نفسه.

وتمنى الزرعوني أن يساهم تطبيق «جو بادل» في المزيد من الاهتمام بالرياضة في الإمارات، وعيش تجربة الانتماء لمجتمع رياضي، وأشار إلى أن دراسته في جامعة روتشستر للتكنولوجيا ودعم وتشجيع الحكومة الإماراتية وراء خوضه تجربة ريادة الأعمال، وقال: تعتبر الإمارات أفضل مكان للبدء في رحلة الريادة مع كل الدعم والموارد التي تقدمها الحكومة للمواطنين، إضافة إلى السوق العالمية التي أسستها الدولة، والتي تمنحني الفرصة لتطوير منتجات محلية قابلة للتوسع عالمياً.

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