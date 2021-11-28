قرعة «مبادلة للتنس» على البرج الشهير

المصدر: أبوظبي - وام

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تعاونت شركة فلاش للترفيه، المالكة لحقوق بطولة مبادلة العالمية للتنس، مع شركة مبادلة الراعية للبطولة، لعرض نتائج قرعة مباريات البطولة على برج مبادلة الشهير في أبوظبي، وتنطلق البطولة في نسختها الـ 13، في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية، بين 16 - 18 ديسمبر المقبل.

وتقدم للجمهور باقةً من أقوى مباريات التنس، والتجارب الترفيهية المميزة، وفيما لمعت أسماء النجوم على أحد أبرز المعالم العمرانية في أبوظبي، يستعد النجوم الذين أكدوا مشاركتهم في البطولة، لمواجهاتهم المرتقبة أمام جمهور اللعبة في أبوظبي.

وبحسب نتائج القرعة، ستشهد البطولة عدداً من المباريات الاستثنائية، مع مشاركة ثلاثة من أفضل 10 لاعبين من فئة الرجال في العالم، وحاملة لقب بطولة أمريكا المفتوحة للسيدات، والحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.

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