الإمارات تفوز بتنظيم بطولة العالم لأساتذة المبارزة 2024

المصدر: وام

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اعتمد الاتحاد الدولي للمبارزة، استضافة دولة الإمارات لبطولة "المخضرمين" الأساتذة للعبة عام 2024 ، فيما فازت ايطاليا بتنظيم بطولة العمومي للعام 2023 ، وذلك ضمن روزنامة البطولات العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي.

أعلن ذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للاتحاد الدولي للمبارزة التي عقدت اجتماعها العادي بمدينة لوزان السويسرية، برئاسة اليشير عثمانوف رئيس الاتحاد الدولي، وبحضور توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية ورؤساء وممثلي اتحادات أكثر من 142 اتحادا اقليميا للعبة، حيث مثل الإمارات المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحادات الإمارات والعرب وآسيا للمبارزة عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، والدكتورة هدى المطروشي الأمين العام لاتحاد الإمارات.

واستعرض الاجتماع تقرير الاتحاد الدولي للفترة الاولمبية المنصرمة وإجراء الانتخابات للدورة الجديدة 2021 – 2024 بالاضافة إلى اختيار الدول التي ستحظى بشرف تنظيم البطولات العالمية للسنتين القادمتين ، وهو ما تجسد في اختيار الإمارات لاستضافة بطولة "المخضرمين".

كما شهد الاجتماع احتفاظ الروسي اليشير عثمانوف برئاسة الاتحاد الدولي لفترة رابعة على التوالي بالتزكية.

من جانبه عبر المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن سعادته بإسناد تنظيم بطولة "المخضرمين" 2024 إلى دولة الإمارات، مؤكدا أن هذا الاختيار يعد تأكيداً على ثقة اسرة المبارزة الدولية في دولة الامارات والمكانة المرموقة التي تتمتع بها، خاصة ان هذا الاختيار يأتي بعد اسناد الاتحاد الدولي للمبارزة ايضا للإمارات تنظيم بطولة العالم للشباب والناشئين والتي سيستضيفها مجمع حمدان الرياضي بدبي خلال الفترة من 2 وحتى 10 ابريل 2022.

وأكد أن هذه الاختيارات تضع اسم الإمارات في طليعة الدول التي تحظى بثقة الاتحاد الدولي كموطن لاستضافة البطولات الدولية ، مشيراً الى ان العرض الذي تقدمت به الامارات لاستضافة البطولة نال ثقة وابهار الجميع الذين عبروا عن دعمهم وتشجيعهم لاقامة البطولة بدبي نهاية العام 2024 .

وهنأ القاسمي، رئيس الاتحاد الدولي بثقة مجتمع المبارزة الدولي في شخصه واحتفاظه برئاسة الاتحاد لدورة رابعة على التوالي، مؤكداً ان المبارزة العالمية شهدت طفرة غير مسبوقة تحت قيادة عثمانوف الذي تربطه بالامارات علاقة صداقة وثيقة.

وعلى صعيد انتخابات اللجان الفرعية نالت د . هدى المطروشي الامين العام لاتحاد الامارت للمبارزة عضو لجنة المرأة بالاتحاد الاسيوي، ثقة اللجنة التنفيذية للفوز بعضوية لجنة المرأة بالاتحاد الدولي وهو انجاز يحسب للمرأة الإماراتية التي تحقق إنجازات على كافة الأصعدة الدولية بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة.

وعربياً، فاز عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح بمنصب نائب رئيس الإتحاد الدولي، كما فاز التونسيان صالح الفرجاني بعضوية لجنة الحكام، وزياد الفرياني بعضوية لجنة اللوائح والقوانين في حين حصل السعودي د. حازم عابد على عضوية اللجنة الطبية.



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