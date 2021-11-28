البولندية جوانا نجمة الجولة الثانية لسباق الهجن للسيدات

المصدر: دبي- علي الظاهري

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توجت البولندية جوانا باتيجك بلقب الجولة الثانية لسباقات الهجن للسيدات، التي ينظمها مركز الصحراء العربية لركوب الهجن، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، وحققت باتيجك المركز الأول في السباق، الذي احتضنه ميدان المرموم للهجن في دبي لمسافة 1200 متر، وشاركت في رعايته شركة «كاميل كوين»، وجاءت في المركز الثاني النيوزيلندية سارة كولينز، وحلت في المركز الثالث الألمانية ليندا كروكينبيرجر.

وبعد نهاية السباق، جرت مراسم تتويج الفائزات بالمراكز الأولى، بحضور عبيد بن صبيح مالك مركز الصحراء العربية لركوب الهجن، وسعيد حميد الرزي الشامسي ممثل نادي دبي لسباقات الهجن، بحضور جمهور من محبي سباقات الأصايل والسياح الأجانب.

مشاركة قوية

وأعرب عبيد بن صبيح عن سعادته بالمشاركة القوية والحضور المميز في الجولة الثانية من سلسلة سباقات السيدات للهجن، مما يعكس النجاح اللافت للفكرة بعد الإقبال الكبير من قبل السياح والجماهير لمتابعة المنافسات، مؤكداً أن تزامن السباق مع اقتراب موعد الاحتفال باليوم الوطني الـ 50 للدولة يضاعف من سعادته لاسيما أن سباقات الهجن تعتبر من الرياضات التراثية، التي شهدت تطوراً كبيراً على مدار نصف قرن من تأسيس دولتنا الحبيبة.

إقبال

وأضاف بن صبيح لـ«البيان الرياضي»: إن الجولة المقبلة بعد نحو شهر قد تشهد زيادة في المسافة إلى 1.5 كلم بدلاً من 1.2 كلم بعد ارتفاع جاهزية المتسابقات الأجنبيات من مختلف دول أوروبا، لافتاً إلى أن هذا الإقبال من الجاليات الأجنبية على تعلم ركوب الهجن والمشاركة في السباقات هو دليل على شغف السياح والمقيمين الأجانب وحبهم للرياضات التراثية.

سعادة كبيرة

من جانبها، أبدت البولندية جوانا باتيجك سعادتها البالغة بالفوز باللقب، وقالت: إن المطية التي شاركت بها في السباق تميزت القوة والسرعة واستطاعت بدورها أن تتوج مجهودها وحبها لهذه الرياضة بالفوز بالمركز الأول.

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