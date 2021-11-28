البرازيل تتسلح بالخبرة في «مونديال أبوظبي» للسباحة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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أعلن الاتحاد البرازيلي للسباحة عن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً»، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في الفترة من 16 وحتى 21 ديسمبر 2021.

ويشارك منتخب البرازيل بقائمة تضم 20 سباحاً، ويعد منتخب «السامبا» من المنتخبات القوية في بطولة العالم للسباحة في الأحواض القصيرة، حيث حلق لاعبوه بـ 8 ميداليات ملونة في نسخة 2018 الأخيرة، بواقع ذهبيتين، و6 برونزيات.

وتعتمد البرازيل في مشاركتها المقبلة على عامل الخبرة من خلال ضم عدة أسماء ذات تجارب متعددة في بطولات العالم والأولمبياد، في مقدمتهم نيكولاس سانتوس صاحب الـ 41 عاماً، الذي يحمل الرقم القياسي العالمي في الأحواض القصيرة لسباق 50 متراً فراشة، وسيدافع عن لقبه العالمي في هذه الفئة، حيث سبق أن توج به قبل 3 سنوات في الصين عندما تفوق على الجنوب أفريقي تشاد لو كلوس، محققاً زمناً وقدره 21.81 ثانية، قبل أن يسجل الرقم القياسي العالمي في المسافة نفسها خلال العام الجاري في كأس العالم، في بودابست بزمن 21.75 ثانية.

ذكرى

ويتواجد برونو فراتوس «32 سنة»، الذي توج بالميدالية البرونزية في سباق 50 متراً حرة، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2020»، وهو الذي أثار الانتباه خلال احتفاله الكبير بالميدالية البرونزية على منصة التتويج في لقطة جذبت أنظار العالم، كون فرحته وقتها كانت أكثر عن صاحبي الميداليتين الذهبية والفضية.

وسيعود اثنان من فريق التتابع الحر لمسافة 4 مرات 200 متر للرجال، وهما فرناندو شيفر وليوناردو سانتوس، حيث نجح الفريق في النسخة الماضية من تحطيم الرقم القياسي العالمي بفارق 3 ثوانٍ كاملة ونيل الميدالية الذهبية.

كما يبرز في قائمة البرازيلي جيليرمو جويدو، الذي حطم مؤخراً الرقم القياسي على مستوى أمريكا الجنوبية في سباق 100 متر ظهر، محققاً زمناً وقدره 48,95 ثانية، وهو سابع أسرع زمن في العالم حالياً، وهو الذي سيشارك في سباقات التتابع أيضاً.

ويتميز المنتخب البرازيلي بكونه يضم 9 سباحين يشاركون للمرة الثالثة في منافسات بطولة العالم للسباحة داخل الأحواض القصيرة، وهم: نيكولاس سانتوس، براندون ألميدا، ليوناردو سانتوس، ليوناردو دي ديوس، فرناندو شايفر، فيليبي ليما، جيليرمي كوستا، جيليرمي جويدو وفيني لانزا.

وبشكل عام تشهد منافسات بطولة العالم إقبالاً كبيراً على المشاركة قبل إغلاق باب التسجيل بعد يومين من الآن، وقبل شهر وصل عدد المسجلين في منافسات البطولة إلى 1675 سباحاً وسباحة من مختلف أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتزايد العدد الرسمي سواء في بطولة العالم للمسافات القصيرة أو مهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي.

ومن المتوقع أن يشهد الحدثان إقبالاً كبيراً من الجماهير أيضاً لا سيما في ظل وجود فعاليات مصاحبة.

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