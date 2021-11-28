بريطانيا تتصدر بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو

المصدر: أبوظبي ـ أحمد عيسى

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تختتم مساء اليوم بطولة أبوظبي الخمسين غراند سلام للجودو بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية التي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو، بمشاركة 41 دولة من مختلف القارات، وقبل الختام اليوم تصدرت بريطانيا البطولة بذهبيتين، وجاءت منغوليا ثانياً بذهبيتين أيضاً مع عدد أقل في الميداليات الملونة الأخرى، وثالثاً فرنسا بذهبية واحدة.

وشهد جبر محمد بن غانم السويدي مدير ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، ومحمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة مباريات اليوم الثاني أمس، بجانب عبيد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وشاهر نعمان رئيس الاتحاد العربي ، وناصر التميمي أمين السر العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو مدير البطولة.

وخلال مباريات البطولة أمس حقق لاعبو منتخب الإمارات نتائج مخالفة للتوقعات، بخسارة سعيد النقبي في أول مشاركة دولية له بالدور التمهيدي لوزن تحت 73 كجم أمام بطل مالدوفيا عثمانوف عادل والذي يحتل المركز الـ11 في التصنيف، كما خسر خليفة الحوسني مباراته في وزن تحت 73 كجم أمام اللاعب الطاجيكي سارخانوف محمد رحيم ولحق بهما اللاعب مصبح الشامسي بخسارته أمام السلوفيني ميشيلوسك جوس.

و فاز السعودي حمد سليمان في مباراته بالدور التمهيدي في وزن تحت 73 كغم على الأسترالي بينسيد جيك، إلا أنه خسر في الدور قبل النهائي أمام الأوزبكي طريف خكما تيلوح.

وأحرزت البرتغالية تيلما مونتيرو الميدالية الذهبية في وزن تحت 57 كجم بعد تفوقها على الفرنسية القوية بريسيلا جنيتو، وفاز المولديفي فييرو دينيس بذهبية تحت 66 كجم بتفوقه على الروسي إسماعيل ميسيروف وأحرزت اللاعبة الإيطالية أسونتا سكوتو الذهبية في وزن تحت 48 كجم بعد الفوز على الفرنسية شيرين بوكلي.

وتتجه الأنظار إلى لاعبنا علي حسن الدرمكي اليوم الذي يخوض مواجهة قوية أمام الفنلندي بومالينين مارتي، إضافة إلى عبد الرحمن حارب جمعة الذي يلتقي الكندي ديسينيس مارك في وزن فوق 100 كجم.

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