منصور بن زايد: القيادة الرشيدة ترعى السباقات دعماً لتراث الأجداد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق ووام

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شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس بالميدان الجنوبي في الوثبة، الأشواط الرئيسة لفئة الحقايق لمسافة 4 كلم، ضمن منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون، وتستمر حتى 2 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين.

حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وحمد بن سهيل الخييلي، وفرج بن حمودة الظاهري، والشيخ محمد حمد بن ركاض العامري.

حرص

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على الاهتمام برياضة سباقات الهجن وتوفير كامل الدعم والرعاية لها، نظراً لما تزخر به هذه السباقات من معانٍ جليلة وما ترمز إليه من قيم الشجاعة وكرم الأخلاق وتراث الآباء والأجداد.

وأشار سموه إلى أن جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن، التي تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رسخت نجاحاتها على مدى المواسم الماضية، وبات اسمها مرادفاً للنجاح والتألق لدى ملاك الهجن والمهتمين بهذه الرياضة النبيلة.

وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، شهد مأدبة غداء أقامها، بهذه المناسبة، معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان.

تتويج

وتوج الفائزين بالأشواط الرئيسة الأربعة الأولى، الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وانتزعت «كهربا» لهزاع المنصوري، أول رموز الحقايق، وحلقت بكأس الأبكار المفتوح، ونال مالكها جائزة قدرها 1.5 مليون درهم، وكان المركز الثاني وجائزة 500 ألف درهم، لـ «الوثبة» لمحمد بن قناص العامري، تلتها «مغيضة» لخليفة الحميري، ونال جائزة قدرها 200 ألف درهم.

وحلق «مبلش» لمسلم بن دري ، بالرمز الثاني في منافسات الحقايق لهجن الجماعة، وحصد بندقية الجعدان المفتوح وحصل مالكه على جائزة المليون، وحل «الفارس» لسعود أهلي، ثانياً، ونال نصف مليون درهم، وجاء «الفارس» لعلي الوهيبي، ثالثاً، وحصد 200 ألف درهم، وأهدت «الطيارة» مالكها عبدالله غصاب العامري، كأس الحقايق الأبكار من فئة الإنتاج، في الشوط الثالث، وجائزته مليون درهم، وجاءت «لواحظ» لمسلم العامري، ثانية، و«مقهورة» لهزاع بن سالمين ثالثة، وحقق «الفارس» لمحمد المهيري، لقب الشوط الرابع للجعدان من فئة الإنتاج، وجائزته 800 ألف درهم، محققاً «أفضل توقيت زمني»، وبفارق جزأين من الثانية عن «مضبوط» لمظفر محمد بن خموشة، وجاء «رعد الشمال» لحمد المنصوري ثالثاً.

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