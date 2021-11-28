«أبوظبي» يتصدر مونديال الفورمولا 1 ويطمح للقب اليوم

المصدر: فيجويرا - وام

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تصدر فريق أبوظبي للزوارق السريعة بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وجاء شون تورنتي قائد زورق أبوظبي 1 ثانياً في السباق الأول للجولة بمدينة فيجويرا البرتغالية، ووصل للنقطة رقم 30 بالترتيب العام، وحل السويدي جوناس آندرسون بالمركز الأول ووصل إلى 20 نقطة رابعاً، وحل ثاني القمزي على زورق أبوظبي 2، سادساً. وينطلق السباق الثاني للجولة اليوم على مسار 1770 متراً لتحديد هوية بطل موسم 2022، ويطمح فريق أبوظبي للفوزباللقب ليكون الرابع له توالياً بالبطولة.

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