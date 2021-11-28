استقبال «وردي» لأبطال الدراجات في دبي

المصدر: دبي - محمد أبو إسماعيل

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حظي منتخب الكبار بقيادة يوسف ميرزا، وبطل العرب الشاب محمد المطيوعي باستقبال «وردي» في مطار دبي عقب وصولهم أول من أمس، إلى الإمارات وكان في استقبالهم خليفة بن عمير نائب رئيس الاتحاد، وحارب آل علي عضو مجلس الإدارة، ومحمد المطيوعي عضو لجنة المنتخبات وكل من الوكيل عبدالله البناي، والعريف الأول خميس المقبالي من شرطة مطار دبي.

وأنهت بعثة الإمارات مشاركتها التاريخية في البطولة العربية المجمعة للدراجات في مصر بتحقيق 44 ميدالية تاريخية في منافسات البطولة واحتل دراج منتخبنا عبدالله الحوسني المركز الرابع بمنافسات BMX، لتبقى برونزية ليوسف ميرزا، الذي حققها في الدراجات الجبلية هي الأخيرة للبعثة في المشاركة.

وحرص منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد وياسر الدوخي رئيس البعثة الأمين العام، على مرافقة عبدالله الحوسني في منافسات اليوم الأخير وأكدوا له أن الاتحاد سيواصل دعمه في الفترة المقبلة، من أجل زيادة خبرته في المنافسات.

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