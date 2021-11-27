أبوظبي يتصدر دوري الكريكيت «T10» بالعلامة الكاملة

المصدر: أبوظبي - وام

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واصل فريق أبوظبي صدارته لدوري أبوظبي «T10» للكريكيت، محققاً العلامة الكاملة بانتصاره في 5 مباريات متتالية، ليتصدر جدول الترتيب بعشر نقاط، بفارق نقطتين عن دلهي بولز الوصيف، وأربع نقاط عن ديكان جلاديتورز «الثالث».

وتقام منافسات البطولة المعتمدة من المجلس الدولي للكريكيت، باستاد زايد للكريكيت في أبوظبي، بمشاركة 6 فرق تضم قائمة واسعة من نجوم اللعبة المحترفين على مستوى العالم، ويشمل الدوري 35 مباراة منها 30 مباراة في الدور الأول، وخمس مباريات في الأدوار الإقصائية وصولاً للمباراة النهائية 4 ديسمبر المقبل بالملعب الرئيسي باستاد زايد للكريكيت.

ويعد الموسم الخامس من دوري أبوظبي للكريكيت الأفضل حتى الآن مع تحقيق 2500 نقطة في المباريات الـ16 التي لعبت ضمن الجولات الخمس الأولى، وأكثر من 150 من النقاط السداسية، وأكد الجنوب إفريقي فاف دو بليسيس قائد فريق بنغالا تايجرز أن أبوظبي مدينة جميلة، ومكان رائع لخوض مباريات الكريكيت مع توافر ملاعب بأعلى مستوى والمرافق الرائعة في استاد زايد للكريكيت، وأشار دواين برافو لاعب فريق دلهي بولز المخضرم إلى أن اللعب في أبوظبي ممتع، وهذا الموسم يحمل الكثير من الإثارة والتنافسية، وقال «دوري أبوظبي تي 10 هو الأكبر والأفضل والأسرع».

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