66 لاعباً في انطلاق بطولة العرب للشطرنج في دبي

المصدر: دبي- وام

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انطلقت في قاعة فندق أوكسيدينتال الجداف في دبي الجولة الأولى من بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، بالتعاون مع الاتحاد العربي للشطرنج، بمشاركة قياسية لـ 66 لاعباً ولاعبة، بمعدل 34 لاعباً و32 لاعبة يمثلون 19 دولة عربية، يتنافسون حتى الرابع من ديسمبر المقبل على لقب البطولة.

وافتتح الجولة الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد، بحضور حميد يوسف رئيس الاتحاد البحريني والمشرف الفني للبطولة، وفوزي فتح الله رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية.

نتائج

استهل المصنف الأول على البطولة الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بلحسين «المصنف الأول بالبطولة» مشواره بالفوز على الأستاذ الاتحادي العراقي أحمد علي ليث، فيما تقاسم المصنف الثاني الأستاذ الدولي المصري محمد عزت نقطة المباراة مع الأستاذ الاتحادي اللبناني فيصل خير الله.

وفي لقاء إماراتي تمكن لاعب المنتخب الوطني الأستاذ الدولي سعيد إسحاق من الفوز على المخضرم الأستاذ الاتحادي عثمان موسى، وحقق الأستاذ الدولي الكبير التونسي أمير زعيبي الفوز على الأستاذ الاتحادي السوداني تاج السر أبو بكر، فيما تعادل لاعب منتخبنا الأستاذ الدولي عمران الحوسني مع المغربي الأستاذ الاتحادي إلياس مسلك.

وفي منافسات السيدات تمكنت المصنفة الأولى الأستاذة الدولية الكبيرة المصرية وفاء شروق من تحقيق الفوز على لاعبة المنتخب الوطني الدولية عائشة سرحان المعيني، وفي مفاجأة من العيار الثقيل تمكنت لاعبة المنتخب الوطني الدولية مريم عيسى من إسقاط المصنفة الثانية الأستاذة الدولية الجزائرية صابرينا الأطرش في فخ التعادل، لتتقاسم معها نقطة المباراة، وعلى الطاولة الثالثة حققت الأستاذة الدولية الكبيرة الجزائرية أمينة مزيود الفوز على الأستاذة الدولية التونسية صفاء بن سيدو،على الطاولة الرابعة حققت المصرية آية معتز الفوز على حساب منافستها التونسية ميلادي أمين، وتمكنت الأستاذة الاتحادية الأردنية بشرى الشعيبي من تحقيق الفوز على الدولية السودانية اليزابيث نجيب على الطاولة الخامسة.

جهد

وأثنى عبدالمجيد الهرمودي الأمين العام للاتحاد الإماراتي على الجهد المبذول من لجان البطولة لتوفير كافة السبل لإظهار البطولة بشكل حضاري، وتوفير كل مستلزمات الأمن والسلامة للاعبين، وأكد أن النسخة الحالية من البطولة تلقي بظلالها الإيجابية على جميع اللاعبين واللاعبات العرب، وتمنحهم فرصة كبيرة للحصول على الألقاب الدولية بشكل مباشر، كما أنها تمنح فرصة مميزة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، وتستهدف توفير أقصى قدر من الاستفادة لهم، وتأهيلهم للحصول على الألقاب الدولية ورفع مستوى تصنيفهم الدولي وزيادة الخبرة، من خلال الاحتكاك مع العديد من الأساتذة الدوليين الكبار المشاركين في البطولة.

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