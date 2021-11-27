تونس تحرز ذهبية عربية التجديف الأولى

المصدر: الشارقة-البيان الرياضي

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حقق منتخب تونس للتجديف الفوز بالميدلية الذهبية لبطولة التجديف العربية الاولي التى اقيمت في الحمرية بالشارقة وحقق منتخب مصر الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية .

وشارك في البطولة فرق من المغرب ومصر وتونس والسودان ومصر والكويت والجزائر.

وشهدت البطولة تألق اللاعبة المصرية هنا السبكي وحققت الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية فى الزوجي وتعتبر اللاعبة هنا من أبرز لاعبات مصر في التجديف

وسبق لها الفوز بالميدالية القضية في بطولة أفريقيا للتجديف محققة رقما قياسيا جديدا.

وكما تمارس اللاعبة هنا السبكي لعبة كرة القدم النسائية ومن ضمن لاعبات منتخب مصر مواليد 2005، ولاعبة بفريق الجونة لكرة القدم وتشتهر بلقب الجلادة كونها هداف الدوري المصري للسيدات وهي من عائلة رياضية.

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