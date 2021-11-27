السباحة تكرم 50 شخصية ومؤسسة رياضية

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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أقام اتحاد السباحة الإماراتي أمس، احتفالاً خاصاً في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، تزامناً مع احتفالات الدولة بالعيد الوطني وعام الخمسين، بحضور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة سلطان السماحي.

وقام الاتحاد من خلال الحفل بتكريم 50 شخصية ومؤسسة رياضية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، وعدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد السابقين، ومن السباحين وأصحاب الإنجازات والمدربين المواطنين، ممن كان لهم الدور في تأسيس ونهضة اتحاد السباحة منذ أن تأسس عام 1974 وحتى الآن.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم تم عرض فيديو، تضمن نبذة من كلمات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأغنية للفنانة أحلام بمناسبة اليوم الوطني الخمسين، ثم لقطات لأهم منشآت السباحة في الدولة.

ثم ألقى سلطان السماحي، كلمة الاتحاد، وقال فيها: «اليوم هو يوم الوفاء لأهل الوفاء، والتكريم واجب لمن أخلص وعمل وقدم الكثير من وقته لكي ينهض اتحاد السباحة طوال سنواته منذ أن تأسس عام 1974».

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وأضاف: «اليوم هو أيضاً، يوم التواصل مع أشخاص قدموا الكثير لدعم مسيرة الاتحاد، بعد توقف طويل بسبب أزمة كورونا، ولن يكون هناك أفضل من هذه الفترة التي تعيشها الدولة بمناسبة احتفالات العيد الوطني وعام الخمسين، لكي يحتفل الاتحاد بهؤلاء الأشخاص، ويكرم أصحاب الإنجازات، ممن قدموا الوقت والجهد للعمل بالاتحاد على مر العصور».

واختتم السماحي، قائلاً: «مجلس الإدارة الحالي حرص منذ توليه المسؤولية على العمل بكل جهد للارتقاء بالسباحة الإماراتية، وحقق الكثير من النجاحات، ونتمنى أن يحقق المجلس المقبل، العديد من النجاحات أيضاً، وأن يسهم في تطوير السباحة الإماراتية، والوصول بها إلى المزيد من منصات التتويج والإنجازات».

وتضمنت قائمة المكرمين خلال حفل السباحة عادل إبراهيم المرزوقي، محمد سعيد بن مسحار المهيري، خميس أحمد سالم، عبد الله سالم عبد الله، عبد الله عيسى عبد الله، عمران عبد الله عمران، حسن حمد الأمير، سعيد مبارك عبيد الزحمي، علي ناصر بالحباله، خالد غيث المحيربي، خالد محمد عوض، عبد الله يوسف الزعابي، خالد علي شهيل، أحمد سعيد سالم الشامسي، أحمد عبد الله الفلاسي، سعيد عبد الله الهامور، علي خليل الحوسني، أحمد صالح سمحان، خالد عيسى المدفع، جمعة صالح الغيلاني، فوزية حسن غريب، خويطر سعيد هادي الظاهري، عبد الله محمد شهداد، ريمة محمد الحوسني، عبيد أحمد الجسمي، محمد حسن يوسف، يوسف راشد المطروشي، سارة محمد عكاشة، عمر محمد الحمادي، محمد راشد حماد، سالم غالب غانم، حمد محمد آل علي، حسين عبد الله الصايغ، سعيد أحمد فرج، عبد الله إبراهيم دلكي، أيوب سالم مال الله، محمد عبد القادر درويش، محمد خميس، عبيد جمعة الأحباب، أحمد فرج سليمان، مبارك الماس فرج، محمد فرج سليمان، أحمد خلفان الجهوري، طلال علي آل علي، مروان حافظ الحتاوي، صالح بخيت القبيسي وعلي أحمد سعيد.

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