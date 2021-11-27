احتفالا بعيد الاتحاد الخمسين تزيّن مقر «دبي البحري»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية احتفالاً معبراً بعيد الاتحاد الخمسين بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي. وشمل الاحتفال العديد من الفقرات بمشاركة مختلف الإدارات وبحضور محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي وعدد من مديري الإدارات في النادي.

ولبس مقر النادي حلة زاهية تزينت بأعلام الدولة والخيمة التراثية، حيث تفاعل الحضور مع الأناشيد والأغاني الوطنية التي تخلد ذكرى الآباء المؤسسين، كما استمتعوا بالأهازيج التراثية، إضافة إلى ركن الأكلات الشعبية والفعاليات الترفيهية.

وحرص المشاركون في الحفل على تشكيل رقم 50 بكتلة بشرية في نهاية الحفل احتفاءً بالمناسبة الوطنية، كما تم التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.

وتتواصل احتفالات النادي بهذه المناسبة الوطنية، حيث من المنتظر أن يشارك النادي في تنظيم المسيرة البحرية المرتقبة في شواطئ بمشاركة العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

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