مهرجان الخمسين للرياضات البحرية يختتم فعالياته بنجاح

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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اختتم مهرجان الخمسين للرياضات البحرية الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، فعالياته بنجاح أول من أمس، وذلك بعد أن شهد إقامة العديد من السباقات في مختلف الرياضات البحرية التراثية والحديثة على مدار الأسبوع الماضي.

وشهد اليوم الأخير من المهرجان إقامة سباق الإبحار الشراعي «الريجاتا» للناشئين لفئات الأوبتمست والليزر والليزر راديال، بمشاركة مجموعة الشباب على رأسهم بحارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

كما شهد المهرجان تحديات الأولمبياد الخاص والبارالمبي بمشاركة فريق أبوظبي لأصحاب الهمم، إذ تضمن السباق فئات الإبحار الشراعي و لليزر باهيا وقوارب الكاياك، إضافة إلى سباق أبوظبي للإبحار الشراعي لفئتي الأوبتمست والليزر بمشاركة ما يقرب من 40 متسابقاً.

وشارك في المهرجان الذي أقيم على مدار أسبوع كامل عدد كبير من مختلف فئات وشرائح المجتمع والأعمار السنية من عشاق الرياضات البحرية بشقيها التراثي والحديث، ضمن احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين.

وشهد منافسات اليوم الختامي عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسعيد خليفة المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي.

تهنئة

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب التهنئة للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات على الاحتفال بالعام الخمسين على تأسيس الدولة.

وقال إنها مناسبة عظيمة لنا جميعاً والجميع يعلم أن دولتنا العزيزة حققت تقدماً في مختلف المجالات على مدار الخمسين عاماً الماضية لتقف شامخة عالية بين مصاف الدول الكبرى والمتقدمة بفضل القيادة الرشيدة ورؤاها السديدة.

وأكد أن هذه المناسبة الجميع يشارك فيها بكل قوة ومن القلب، لذلك فإن نادي أبوظبي للرياضات البحرية كعادته وكجزء من هذا الوطن أراد الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة من خلال تنظيم مهرجان بحري كبير تشارك فيه كافة فئات المجتمع من كبار وصغار ورجال ونساء.

وعبر عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير والمشاركة الفاعلة خلال فعاليات المهرجان، مشيراً إلى أن الأعداد التي شاركت تؤكد أمرين الأول هو الفرحة الكبيرة للوطن والاحتفال الجماعي بها والثاني هو عشق الرياضات البحرية بمختلف أنواعها.

ووجه التحية للجميع على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا مشيراً إلى أن ما حدث على أرض الواقع يؤكد تحلي الجميع بروح الحب والانتماء، من أجل الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المشاركين والجماهير.

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