رابطة المحترفين تشارك بفعاليات "ماراثون أدنوك أبوظبي 2021"

المصدر: وام

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أطلقت رابطة المحترفين الفعالية المجتمعية الثانية ضمن الحملة الترويجية لدوري أدنوك للمحترفين من خلال المشاركة في النسخة الثالثة، من ماراثون أدنوك أبوظبي 2021.

تأتي هذه المشاركة التي تنظمها الرابطة، ضمن أجندة فعالياتها المجتمعية والتسويقية المتواصلة على مدار الموسم، للترويج لمسابقات المحترفين والأندية المشاركة فيها.

وشهد جناح الرابطة الذي أقيم في القرية الرياضية المصاحبة للماراثون أمام المقر الرئيسي لأدنوك في العاصمة أبوظبي، إقبالاً واسعاً من الزوار الذين استمتعوا بفعاليات وأنشطة رياضية وترفيهية متنوعة.

تضمنت فعاليات القرية الرياضية، التي فتحت أبوابها على مدار الفترة من 22 إلى 26 نوفمبر الجاري ومثّل "جناح رابطة المحترفين" جزءاً منها، العديد من الأنشطة التي تناسب كل أفراد العائلة، والمصاحبة لماراثون أدنوك أبوظبي، الحدث العالمي والمجتمعي، الذي أقيم أمس الجمعة على كورنيش أبوظبي.

ضمت القرية الرياضية أجنحة للرعاة والداعمين للحدث العالمي، واحتضنت حصصا للياقة البدنية والتمارين الرياضية، علاوة على المناطق الترفيهية للأطفال، مع تواجد فرق موسيقية وعروض فنية.

تهدف الرابطة، من خلال فعالياتها المجتمعية، إلى تعزيز التواصل مع مختلف الفئات العمرية، والتفاعل معهم، وتعريفهم بالمسابقات، وتحفيزهم لحضور المباريات حيث يتم إشراك الزوار من كافة الجنسيات والأعمار في فعاليات الرابطة، والعمل على نشر الوعي الرياضي، والتثقيف الصحي، وأهمية ممارسة الرياضة عموما، للحفاظ على الصحة، وبناء مجتمع أكثر نشاطاً وحيوية.

وشهدت أبوظبي أمس الجمعة، تظاهرة رياضية ومجتمعية كبرى، بإقامة النسخة الثالثة من ماراثون أدنوك أبوظبي، بمشاركة 12 ألف متسابق، من مختلف شرائح المجتمع والأعمار السنية، فضلا عن نخبة من العدّائين المحترفين على مستوى العالم، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، تحت شعار "اركض في أبوظبي".

ضم الماراثون سباقات متنوعة لمسافة 2ر42 كيلومتر إلى جانب السباقات المجتمعية المصاحبة لمسافات عشرة و خمسة و5ر2 كيلومتر، بهدف تشجيع فئات مجتمع أبوظبي على ممارسة الرياضة والاهتمام بها، وجعلها أسلوب حياة يومي وتثقيف المجتمع وتوعيته بأهمية دور الرياضة، وانعكاسها الإيجابي على الصحة واللياقة البدنية.

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