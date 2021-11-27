حمدان بن محمد: فخور بالتجاوب المجتمعي المشرف في تحدي دبي للجري

المصدر: دبي - وام

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أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عن فخره بالتجاوب الكبير والمشاركة المجتمعية المشرفة من جانب سكان دبي في تحدي الجري، وحرصهم على المشاركة في الفعالية الرياضية المجتمعية الأكبر من نوعها عالمياً، مثنياً على التزامهم تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً لجعل دبي من المدن الأكثر صحة وسعادة.

وأكد سموه تقديره لتنامي الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة، وهو ما يتضح من خلال الإقبال الكبير على الفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي، والتي تسهم في جعلها من أكثر المدن صحة وسعادة في العالم، مشيداً سموه بجهود القائمين على «تحدي دبي للجري»، ولجنة تأمين الفعاليات، لما جاء عليه الحدث الكبير من حسن تنظيم، وكذلك لكل من أسهم في إنجاح التحدي. وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على«تويتر»: « تحدي دبي للجري ضمّ 146,000 شخص معاً، شكراً دبي»

وتقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صباح أمس 146 ألف مشارك في «تحدي دبي للجري» أكبر فعالية لرياضة الجري على مستوى العالم.

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