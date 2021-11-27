أحمد الخاجة: حدث لا ينسى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن تحدي دبي للجري أصبح حدثاً سنوياً مرتقباً هدفه تشجيع وتحفيز سكان وزوار مدينة دبي على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة، وقال: نتعاون بمختلف القطاعات في إنجاح الحدث وأسعدتنا مشاركة 146 ألف شخص في التحدي ضمن مشهد يجسد النجاح الكبير المتحقق منذ إطلاق تحدي دبي للياقة.

كما يؤكد الحدث على التزام المجتمع بإعطاء الأولوية للصحة البدنية والذهنية، كل الشكر والتقدير لمن أسهم في تحقيق هذا الإنجاز، سواء من منظمين أم شركاء أم مشاركين كان لهم دور في جعل «تحدي دبي للجري» حدثاً لا ينسى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز