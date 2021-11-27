الحدث ينشر البهجة والسعادة

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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نشر تحدي دبي للجري المبادرة الفريدة من نوعها التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، البهجة والسعادة بين الأطفال، حيث شارك الآلاف منهم في الحدث مع عائلاتهم وسط أجواء طغى عليها الحماس.

وقال أحد الأطفال المشاركين مع والده، إنه شعر بسعادة كبيرة عندما ركض وسط شارع الشيخ زايد بين عشرات الآلاف مع المشاركين، وأن سعادته تضاعفت بلقاء بعض أصدقائه في المدرسة.

فيما قالت أم إسبانية لثلاثة أطفال، إنها شاركت أبناءها لحظات من المرح والسعادة التي لا تنسى، موضحة أنها من هواة الجري وتعودت على اصطحاب أطفالها معها في مرات عدة، وأضافت: «الرياضة تحقق السعادة للعائلة، لقد عشنا لحظات جميلة، شكراً دبي على كل الفعاليات التي تنظمها على مدار العام».

تنظيم رائع

وحظي تنظيم تحدي دبي للجري بإعجاب الجميع، ووضحت الجهود الكبيرة المبذولة من دبي للسياحة ومجلس دبي الرياضي، ويحظى الحدث برعاية ماي دبي، وبالتعاون مع «صن آند ساند سبورتس»، و«اتصالات»، وفيتبيت (Fitbit)، و«إعمار»؛ والشركاء الرسميين: «طيران الإمارات» و«نون»؛ فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من: لجنة تأمين الفعاليات، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى الشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية (ARN)، وتطبيق اللياقة البدنية والترفيه STEPPI.

الختام اليوم

يوختتم تحدي دبي للياقة فعاليات نسخته الخامسة اليوم، بعد ثلاثين يوماً جاءت حافلة بالحماس والأنشطة الرياضية المتنوعة، وسط مشاركة قياسية من مختلف الأعمار والجنسيات والدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومن المتوقع أن تحطم النسخة الحالية رقماً قياسياً جديداً في عدد المشاركين بعدما بلغ العام الماضي 1.5 مليون مشارك، و1.1 مليون مشارك في نسخة 2019 ومليون مشارك في 2018 و786 ألفاً في النسخة الأولى التي انطلقت في 2017.

وشملت نسخة هذا العام فعاليات وأنشطة رياضية متنوعة لكل الأعمار والقدرات البدنية في ثلاث قرى للياقة في «إكسبو 2020 دبي» وكايت بيتش وحديقة مشرف، والعديد من مراكز اللياقة البدنية في جميع أنحاء دبي، والفعاليات الرياضية الكبرى في نهاية كل أسبوع.

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