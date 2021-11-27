مشاركون في التحدي: شكراً دبي شكراً فزاع

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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وصف عدد من المشاركين مبادرة تحدي دبي للجري بالرائعة والفريدة من نوعها، موجهين شكرهم لدبي وقيادتها على المباردات القيمة التي تمنحهم السعادة. وقال ذياب المزروعي: أشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على هذه المبادرة الطيبة التي جمعت الآلاف من 200 جنسية في صباح جميل مليء بالحيوية والنشاط، وشرف لنا أن نكون جزءاً من الفعالية، وأضاف: المشاركة الإيجابية من الجميع تدل على الوعي المجتمعي بالصحة العامة وبأهمية ممارسة الرياضة، وكل الشكر والتقدير للمنظمين وجميع من شاركوا في هذا الحدث الرائع.

وقال المشارك الأردني هيثم قديح الذي شارك مع زملائه في العمل: إن دبي مدينة تنبض بالحياة والنشاط، وإنه سعيد بالمشاركة في هذه المبادرة التي وصفها بالرائعة لتحفيز أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وأضاف: شكراً فزاع على هذه المبادرة الجميلة التي تجعلنا نشعر بأهمية الرياضة في حياتنا.

وصرحت المتسابقة الباكستانية أسماء قمبر التي شاركت مع زوجها وطفليها أنها عاشت تجربة مثيرة ورائعة، وهنأت سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على نجاح المبادرة، مشيرة إلى أن المشاركة الكبيرة من مختلف الأعمار والجنسيات تؤكد أن الرسالة وصلت إلى المجتمع الإماراتي، وختمت: شكراً دبي لكل ما تفعله من أجلنا.

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