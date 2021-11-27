حفل افتتاح «أبوظبي الخمسين غراند سلام» للجودو اليوم

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

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انطلقت أمس بطولة أبوظبي الخمسين غراند سلام للجودو 2021 قبل الافتتاح الرسمي اليوم، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وبإشراف الاتحاد الدولي للجودو وعدد 41 دولة من مختلف العالم، والتي تقام ضمن احتفالات الدولة بالعيد الوطني، متزامنة مع اليوبيل الذهبي.

وتوج الفائزين أمس محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بمشاركة عبدالرزاق العبدالله رئيس ومدير شركة مينت الشرق الأوسط المحدودة، ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، عبيد زايد العنزي رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للجودو، والمهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي.

وعدد من رؤساء الوفود المشاركة وأعضاء الاتحادات الإقليمية والدولية، وشمل التتويج الفائزين في الجولة الافتتاحية للبطولة لأبطال الوزن الخفيف أبرزهم الإيطالية سوانتا سكوتو الفائزة بأول ميدالية ذهبية في البطولة بفوزها على الفرنسية شيرين بوكلي في نهائي 48 كجم، وتتويج يانغ يونغ من الصين تايبيه بذهبية تحت 60 كجم بفوزه على الروسي عبدالإله رمضان.

الجولة الثانية

ويسبق حفل الافتتاح إقامة مباريات الجولة الثانية لمنافسات الدور التمهيدي لأوزان تحت 63 كجم، 70 كجم للسيدات، ومباريات الفئة الثانية المتوسطة للرجال لأوزان تحت 73 كجم ووزن تحت 81 كجم، بمشاركة 84 لاعباً ولاعبة في تلك الجولة التي تشهد مشاركة 3 من لاعبي منتخبنا الوطني الشباب ولاعبين في وزن فوق 100 كجم يوم غد الأحد في ختام مباريات البطولة.

ويلعب اليوم في وزن تحت 73 كجم لاعبنا الصاعد سعيد النقبي «19 عاماً» في أول مشاركة دولية له مع بطل مالدوفيا عثمانوف عادل «21 عاماً» الذي يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب تلك الفئة، ويلتقي زميله مصبح الشامسي «20 عاماً» دون رصيد من الخبرة الدولية مع السولفيني ميشيلوسك جوس «20 عاماً» العاشر في ترتيب المجموعة.. ويلعب يوم غد في وزن 100 كجم الذي يضم أبرز المصنفين العالميين لاعبنا علي حسن الدرمكي مع الفنلندي بومالينين مارتي،فيما يلعب عبد الرحمن حارب جمعة مع الكندي ديسينيس مارك.

نتائج

وخسر أمس شباب منتخب الإمارات في الدور التمهيدي مع تحقيق العديد من المكاسب الفنية، حيث خسر أحمد النقبي أمام لاعب منتخب الصين تايبيه يانغ في وزن تحت 60 كجم بالبطاقات الصفراء الثلاث نتيجة ضعف الخبرة، ولحق به أحمد جاسم إثر خسارته أمام الأوكراني فيرديبا، فيما خرج من تصفيات الدور التمهيدي أيضاً اللاعب خليفة الحوسني لمصلحة الطاجكستاني سارانخونوف محمد متصدر ترتيب تلك الفئة في البطولة والمصنف الخامس بخبرته في البطولات الأربع الماضية، وخسر علي اليماحي أمام المالدوفي دينس فيريد.

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