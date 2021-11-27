منافسات قوية في جائزة زايد الكبرى للهجن

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(أبوظبي – محمد صادق)

شهدت فعاليات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2021، التي أقيمت أمس بميدان الهجن بالوثبة لليوم الثاني على التوالي، منافسات اتسمت بالقوة والندية، في سن الحقايق عبر 20 شوطاً في الفترة المسائية.

وانتزعت «شعاع» لعلي راشد مسلم العمري ناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار، مسجلةً توقيتاً زمنياً قدره 5:56:00 دقائق، وفاز «الرهاوي» لمبارك علي بن نضيمه الجديلي بناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان، وأحرز المركز الأول بتوقيت زمني قدره 5:45:4 دقائق.

وفي الشوط الثالث فازت «الذهيبة» لمحمد سالم مكتوم الجنيبي بالشوط الثالث للأبكار، بعد أن عبرت خط النهاية أولاً بتوقيت 5:56:05 دقائق، فيما انتزع «راهي» لسيف سهيل نخيره العفاري ناموس الشوط الرابع للجعدان الحقايق، مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 5:49:06 دقائق، وفي الخامس كانت «نوف» لهادف حمد عفصان المنصوري على موعد مع المركز الأول، بعد أن نجحت في التفوق على منافساتها، وقطعت مسافة الشوط في 5:52:00 دقائق، بينما انتزعت «الظفرة» لسيف محمد حمد الدرعي ناموس الشوط السادس بتوقيت 5:54:03 دقائق.

وأهدى «الأبيض» لحمد شطيط سالم الوهيبي علي كرامة عيضة العامري ناموس الشوط السابع، وقطع مسافة الشوط في 5:47:03 دقائق، فيما حلقت «الشاهينية» لطالب حمد علي الفهيده المري بلقب الشوط الثامن، وأحرزت المركز الأول بتوقيت 5:49:08 دقائق، وفي التاسع استطاعت «وضوح» لراشد عبدالله بن حليس الوهيبي في شوط الأبكار، وتوّجت بالمركز الأول محققة توقيتاً زمنياً قدره 5:50:09 دقائق، أما الشوط العاشر فكان من نصيب «شاهين» لسريو الصمغه سريو العامري بتوقيت 5.50.8 دقائق.

وتألقت «بشاير» لمحمد عتيق زيتون المهيري في الشوط الحادي عشر، واستطاعت الظفر بلقب الشوط، بعد أن قطعت مسافة السباق في 5:50:05 دقائق، بينما انتزعت «رموز» لمالكها الحمدي سالم سيف الدرعي ناموس الشوط الثاني عشر مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 5:54:04دقائق.

وفي الشوط الثالث عشر المخصص للجعدان أهدى «مشاكل» لمحمد بخيت معيوف المحرمي المركز الأول وجائزة الشوط الذي أنهاه في توقيت زمني قدره 5:51:00 دقائق، كما انتزعت «الطيارة» لمحمد حمد سعيد بن مشيط المري ناموس الشوط الرابع عشر المخصص للأبكار، بعد أن قطعت مسافة الشوط في 5:50:09 دقائق.

كما أعلنت «رعاده» لمسعود عبدالهادي قطامي المري، بعد أن حلقت بلقب الشوط الخامس عشر للأبكار، وأنهت السباق في 5:53:02 دقائق، أما الشوط السادس عشر المخصص للجعدان فكان من نصيب «سراب» لسعيد سالم علي القايدي بتوقيت قدره 5:50:05 دقائق.

وشهد الشوط السابع عشر فوز «مغثة» لمحمد علي سعيد الدرعي بلقب الشوط محققة زمناً قدره 5:51:06 دقائق، وفي الشوط الثامن عشر جاء «الأشهب» لمحمد سهيل بن خلف براك المزروعي في المركز الأول بتوقيت 5:51:01 دقيقة، بينما أسفر الشوط التاسع عشر عن فوز «إنذار» لحمود هدوب سعيد العمري بناموس الشوط، والمركز الأول بتوقيت 5:55:15 دقائق.

وفي آخر أشواط الحقايق انتزع«ثمين» لمحمد بطحان قران المنصوري الناموس، وأنهى السباق في المركز الأول بتوقيت زمني قدره 5:51:07 دقائق.

وتستكمل اليوم السبت، منافسات الحقايق على مدى 40 شوطاً، في اليوم الثالث للجائزة، على فترتين صباحية ومسائية، وتبرز الأشواط الرئيسة الأربعة الأولى في الفترة المسائية حيث تتنافس خلالها نجائب الأصايل على 4 رموز هي كأس وبندقية الأبكار والجعدان المفتوح، وكأس وبندقية الأبكار والجعدان من فئة الإنتاج، إضافة إلى الجوائز المالية التي تتراوح بين 1.5 مليون درهم إلى 800 ألف درهم.

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