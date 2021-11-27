مهرجان ليوا الدولي تل مرعب ينطلق 16 ديسمبر

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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اعتمد نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة إقامة مهرجان ليوا الدولي تل مرعب في نسخته الجديدة، من 16 إلى 31 ديسمبر المقبل.

وينتظر عشاق الإثارة والسيارات والسرعة والرياضات التراثية منافسات قوية على مدار 16 يوماً في المهرجان، وسيكون الختام مع تحدي صعود تل مرعب للسيارات في آخر ثلاثة أيام من المهرجان.

ويعتبر مهرجان ليوا الدولي الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يضم عدداً كبيراً من رياضات المحركات والبطولات والأنشطة التراثية والترفيهية، والتي ستضفي مزيداً من الحيوية على منطقة الظفرة.

وتوجه عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مثنياً على الدعم اللا محدود والرعاية التي تشهدها الظفرة في كل المجالات، مؤكداً أن المنطقة شهدت في المواسم الأخيرة طفرة وتطوراً كبيراً على كل الصعد، وقال: من خلال مهرجان ليوا الدولي نسعى إلى أن تكون المنطقة جاذبة وبشكل أكبر للسياحة وعنواناً للتفوق والتميز لهذا الطابع من المهرجانات الضخمة.

تطور

وأكد القبيسي أن النسخة الحالية من المهرجان ستكون الأكثر تطوراً من الناحية الإلكترونية واعتماد التقنيات الحديثة في كل المجالات، سواء البطولات الرياضية أم الخدمات المقدمة والأحداث، وقال: ستكون هذه النسخة من المهرجان مبهرة من ناحية الاعتماد على التقنيات الحديثة بشكل أكبر سواء للمشاركين عبر كل البطولات أم مرتادي التل والجمهور أيضاً، وسيكون هناك تسهيلات لا محدودة من هذه الناحية، وتوفير أكبر للوقت وللكادر البشري عبر ما سنقدمه في هذه النسخة من المهرجان، قمنا بتوسيع قاعدة الخدمات كي تشمل جوانب جديدة سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

تميز

وأكد القبيسي أن تنظيم مهرجان مرعب سيتميز هذا العام من ناحية البطولات التي سيتم تنظيمها وعلى مستويات جديدة من الناحية الفنية والتنظيمية، بالإضافة إلى الأحداث التي سيعلن عنها النادي قريباً أيضاً، وقال: سنمزج البطولات الحديثة بالتحديات التراثية القديمة في إطار متكامل على مدار الستة عشر يوماً التي ستكون هي عمر المهرجان، سيتم الإعلان قريباً عن الأجندة الخاصة بأحداث المهرجان، كما أن اللجنة المنظمة للمهرجان تحرص على اتباع البروتوكول المعتمد للاحترازات الوقائية وبروتوكول السلامة حسب الإجراءات المعتمدة، مؤكداً أن نسخة المهرجان في هذا الموسم ستكون استثنائية ومبهرة للجميع من خلال الأحداث المزمع تقديمها للمشاركين والجمهور.

ووجه القبيسي الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي وإلى كل الجهات الحكومية والرسمية والمساعدة في تقديم الدعم اللازم للمهرجان، وإلى شركة أدنوك الشريك الاستراتيجي ودائرة الموانئ وإلى الشركات الراعية، مؤكداً أن الدعم والرعاية لشركاء النجاح هي من ثوابت الوصول لأفضل المستويات عبر المهرجان وتفاصيله المختلفة.

جذب

الجدير بالذكر أن مهرجان تل مرعب يجذب محترفي وهواة صعود التل الذي يمتد ارتفاعه إلى 300 متر عن سطح الأرض وبميل 50 درجة للأعلى مما يجعله التحدي الأكبر في المنطقة لصعود التل، وتقام خلاله العديد من الرياضات الشبابية المختلفة مثل الاستعراض الرملي على التل وحلبة تل مرعب للاستعراض والدريف كار، والدراجات بأنواعها مما يجعل من المهرجان الوجهة الأولى دوماً لمن يبحث عن التحدي والتميز في سباقات السرعة والمحركات، ويجتذب المهرجان سنوياً أكثر من ألف وخمسمائة مشارك في مختلف البطولات والأنشطة الرياضية التي يتم تنظيمها.

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