تنظيم بطولات مدرسية لـ «أصحاب الهمم»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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بحث «دبي لأصحاب الهمم» و«ألعاب مدارس دبي» التعاون المشترك لتنظيم بطولات مدرسية لـ «أصحاب الهمم» بإشراف النادي بجانب تقديم الدورات التوعوية والتثقيفية في مختلف الرياضات وصولاً إلى الأهداف المرجوة في إطار دعم ألعاب مدارس دبي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، بقاعة الاجتماعات بالنادي، وحضره فتحي الأشهب المدير الفني لنادي دبي لأصحاب الهمم، وجميس بورينغ مدير عام الشرق لإدارة الرياضة، وسارة اوكالاقان مدير الألعاب، وماتشوف توماس عضو اللجنة، والمدربة نورية عويش مشرفة أكاديمية أصحاب الهمم.

وناقش الاجتماع تقديم محاضرات لأولياء أمور اللاعبين والتعريف برياضة أصحاب الهمم وكيفية التصنيف الطبي من أجل اختيار اللاعبين للألعاب التي تناسب قدراتهم البدنية والعقلية.

وأوضح ثاني جمعة بالرقاد أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأهداف المرسومة لنادي دبي لأصحاب الهمم وتتمثل في المساهمة في تطوير الرياضة بالمجتمع وتنظيم مسابقات الأنشطة الرياضية المدرسية، وفق الاستراتيجية الموضوعة.

وكشف أن النادي سيقدم الخدمات الفنية الخاصة بتطوير المعلمين وقدراتهم في مجال الرياضة، حتى تحقق المبادرة كل أهدافها المنشودة.

وقال: إن المبادرة أيضا تشتمل على المحاضرات الخاصة في كيفية التعامل مع أصحاب الهمم وإشراكهم في الأنشطة الرياضية المدرسية والمسابقات المدرسية بشكل عام وصولاً إلى ما نصبو إليه جميعاً.

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