انطلاق صراع العمالقة بمونديال الشطرنج في «إكسبو»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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انطلق صراع العمالقة في بطولة العالم الفردية للشطرنج بين النرويجي ماغنوس كارلسن، حامل اللقب، والروسي إيان ألكسندروفيتش نيبومنياتشي، أمس، بمركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي».

حضر افتتاح البطولة الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج والشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والروسي أركادي دفوركوفتيش رئيس الاتحاد الدولي للعبة وعدد كبير من الشخصيات الرياضية.

وتقام البطولة التي تستمر حتى 16 ديسمبر على 14 جولة بنظام الشطرنج التقليدي الكلاسيكي للحصول على اللقب شرط أن يحقق أحد اللاعبين 7.5 نقاط، وفي حال التعادل سيلعبان مباراتين بنظام الشطرنج السريع.

وفي حال التعادل مرة أخرى سيلعبان مباراتين بنظام الشطرنج الخاطف بحد أقصى 10 مباريات، وفي حال التعادل يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة بعد إجراء عملية القرعة سيحصل اللاعب الأبيض على 5 دقائق والأسود على 4 دقائق، وفي حال التعادل يفوز الأسود.

ويتطلع كارلسن بطل العالم منذ 2013 للحفاظ على لقبه للمرة الرابعة على التوالي، بعدما نجح في البقاء على العرش «لعبة الأذكياء» في نهائي مونديال 2014 على حساب الهندي فيشفاناثان أناند، وضد الروسي سيرغي كارياكن في نهائي 2016، والأمريكي فابيانو كاروانا في 2018، فيما يسعى إيان ألكسندروفيتش نيبومنياتشي لتحقيق لقبه العالمي الأول.

وتبلغ قيمة الجائزة الخاصة بالبطولة مليوني يورو، حيث سيتم تقسيم القيمة بنسبة 60% للبطل و40% للوصيف في حال الانتهاء بنتيجة طبيعية بفوز أحد اللاعبين من دون كسر تعادل، بينما في حالة كسر التعادل يحصل البطل على 55% من قيمة الجائزة والوصيف على 45%.

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